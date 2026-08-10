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Tufão Dolphin inunda leste da China e força mais de 1 milhão de pessoas a fugir de casa

Considerada a tempestade mais forte a atingir o país neste ano, o fenômeno provocou ventos de até 151 km/h na província de Zhejiang

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 09h17 | Atualizado em 10 ago 2026, 09h28
Rua alagada em Xangai, na China, devido à passagem do tufão Dolphin.
Rua alagada em Xangai, na China, devido à passagem do tufão Dolphin. (Ying Tang/NurPhoto/Getty Images)
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Tufão Dolphin inunda leste da China e força mais de 1 milhão de pessoas a fugir de casa Priorizar nos meus resultados Google

Mais de 1 milhão de pessoas precisaram deixar suas casas em áreas de risco no leste da China devido à passagem do tufão Dolphin, que provocou chuvas torrenciais, alagamentos e fortes ventos.

O Dolphin atingiu a costa da província de Zhejiang na noite de domingo, 9, com ventos de até 151 km/h. Considerado o tufão mais forte a atingir a China neste ano, o fenômeno perdeu força e foi rebaixado a tempestade tropical na manhã desta segunda-feira, 10.

Em Wenzhou, na cidade costeira de Zhejiang, mais de 900 mil pessoas foram transferidas para locais seguros, e mais de 1,5 mil abrigos de emergência foram disponibilizados. Na vizinha Fujian, outras 98,9 mil pessoas deixaram regiões consideradas de alto risco. Já em Xangai, 215,6 mil moradores foram deslocados de áreas vulneráveis na noite de domingo. 

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Recorde de chuva em Xangai

A chuva provocada pelo tufão atingiu níveis históricos em Xangai. Uma estação meteorológica no centro da cidade registrou quase 313 mm de precipitação em 24 horas, o maior volume acumulado em um único dia em mais de 150 anos. Outra estação chegou a registrar quase 400 mm.

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Muitas ruas da segunda cidade mais populosa do país ficaram inundadas. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram moradores atravessando áreas alagadas com a água próxima aos joelhos. O volume de chuva também fez crescer no Weibo, principal rede social chinesa, a hashtag “Xangai virou mar”.

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Os dois aeroportos da cidade cancelaram um total de 943 voos devido ao tufão, reduzindo a capacidade operacional em quase 40%, informou a emissora estatal CCTV. Serviços de transporte público, incluindo linhas ferroviárias locais, também foram interrompidos.

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Dolphin avança

Apesar de ter perdido força, o Dolphin continua provocando chuvas intensas enquanto avança para o interior da China. A previsão é de que o volume de chuva continue elevado nos próximos dias, com algumas regiões do país podendo receber entre 200 e 400 mm de precipitação. Os alertas abrangem, entre outras áreas, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Zhejiang e Xangai.

Em Pequim, as autoridades elevaram os alertas para chuvas fortes e afirmaram que a cidade poderá acionar seu plano de controle de inundações na terça-feira.

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Antes de chegar à China, o Dolphin passou pelo sul do Japão, onde seis pessoas ficaram feridas e mais de 50 mil imóveis tiveram o fornecimento de energia interrompido. Em Taiwan, mais de 180 voos foram cancelados e serviços de ferry foram suspensos.

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