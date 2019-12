Tufão deixa 16 mortos nas Filipinas

A passagem do tufão Phanfone por áreas turísticas e localidades isoladas das Filipinas durante o Natal deixou pelo menos 16 mortos, informou o governo nesta quinta-feira, 26.

O Phanfone alcançou ventos de até 195 quilômetros por hora, destruiu muitas casas e derrubou parte dos cabos do sistema de energia elétrica, anunciaram as autoridades.

Um boletim da agência de resposta a desastres naturais afirma que 13 pessoas morreram na região de Visayas Ocidentais. Outra fonte do governo informou que três pessoas faleceram na área central do país.

O próprio governo, no entanto, afirmou muitas zonas afetadas pelo tufão estão sem cobertura telefônica, o que significa que o balanço das consequências do fenômeno ainda não pode ser considerado encerrado.

O Phanfone atingiu duramente importantes destinos turísticos como Boracay e Coron, famosos por suas praias de areias brancas.

O aeroporto de Kalibo, de onde decolam os aviões com destino a Boracay, foi muito afetado pelo tufão, de acordo com turistas coreanos que estavam presos no terminal aéreo e que enviaram imagens à AFP.

“As estradas estão bloqueadas, mas alguns esforços foram feitos para remover os escombros. A situação é bastante ruim”, afirmou à AFP Jung Byung Joon em uma mensagem enviada pelo Instagram.

“Tudo em um raio de 100 metros ao redor do aeroporto parece quebrado. Muitas pessoas estão frustradas no aeroporto porque os voos foram cancelados”, completou.

Apesar de consideravelmente menos grave, o Phanfone seguiu o mesmo trajeto o supertufão Haiyan, que em 2013 devastou o país e deixou mais de 7.300 vítimas fatais.

“Phanfone é como um irmão mais novo do Haiyan. É menos destrutivo, mas seguiu um caminho similar”, declarou Cindy Ferrer, funcionária da agência de resposta a desastres em Visayas Ocidentais.

Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas em pleno Natal.

Mas as tarefas de retirada não foram seguidas de acordo com o planejamento porque muitos aviões e balsas estavam foram de operação.

As Filipinas são a primeira grande massa de terra do cinturão de tufões do Pacífico. O país é atingido por quase 20 grandes tempestades em média por ano.

Muitas tempestades são fatais e, com frequência, devastamo as colheitas, casas e infraestruturas.