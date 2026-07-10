Tufão Bavi avança em direção a Taiwan após deixar 15 mortos nas Filipinas

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O tufão Bavi avança sobre Taiwan, forçando a evacuação de mais de 2.000 pessoas. Com ventos fortes e previsão de chuvas intensas, o fenômeno, que já deixou 15 mortos nas Filipinas, é o mais intenso a ameaçar a ilha em 3 décadas, gerando alerta máximo e mobilização militar para prevenir desastres.

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O tufão Bavi avança nesta sexta-feira, 10, em direção a Taiwan, onde mais de 2.000 moradores precisaram deixar suas casas em áreas de risco diante da previsão de fortes chuvas e ventos.

Após deixar pelo menos 15 mortos nas Filipinas, o tufão deve atingir as regiões norte e leste de Taiwan entre esta sexta e sábado, seguir pelas ilhas do sudoeste do Japão, e depois alcançar o leste da China.

Embora tenha perdido força após atingir Guam e as Ilhas Marianas do Norte, territórios dos Estados Unidos no Pacífico, como um supertufão no início da semana, o Bavi ainda possui um amplo raio de ventos fortes, de aproximadamente 380 quilômetros, tornando-se o tufão mais intenso a ameaçar Taiwan em mais de três décadas, segundo as autoridades meteorológicas locais.

De acordo com a Administração Central de Meteorologia de Taiwan (CWA), o tufão apresentava ventos sustentados de até 162 km/h e rajadas de aproximadamente 198 km/h na manhã desta sexta.

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Continua após a publicidade O presidente taiwanês, Lai Ching-te, pediu que a população das áreas mais vulneráveis permaneça em “alerta máximo”, enquanto cerca de 28 mil militares foram mobilizados para responder a possíveis emergências. A previsão indica que o fenômeno poderá despejar quase um metro de chuva sobre partes de Taiwan, elevando o risco de inundações e deslizamentos de terra. Como medida preventiva, muitas escolas e estabelecimentos comerciais permaneceram fechados em parte do norte e do leste da ilha nesta sexta-feira. Centenas de voos também foram cancelados. Continua após a publicidade Escolas e estabelecimentos nas ilhas Sakishima, no Japão, também suspenderam as atividades por precaução. Nas Filipinas, o Bavi provocou fortes chuvas que desencadearam deslizamentos de terra na ilha de Mindanao. Pelo menos 15 pessoas morreram e outras seis permanecem desaparecidas, de acordo com as autoridades locais. Continua após a publicidade