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Tufão Bavi avança em direção a Taiwan após deixar 15 mortos nas Filipinas

Mais de 2.000 moradores da ilha precisaram deixar suas casas em áreas de risco; tempestade deve chegar ao Japão e à China continental

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 12h37
Ondas fortes quebram ao longo da costa em Yilan em 10 de julho de 2026, enquanto o tufão Bavi se move em direção ao nordeste de Taiwan.
Ondas fortes quebram ao longo da costa em Yilan em 10 de julho de 2026, enquanto o tufão Bavi se move em direção ao nordeste de Taiwan. (I-Hwa Cheng/AFP)
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Tufão Bavi avança em direção a Taiwan após deixar 15 mortos nas Filipinas Priorizar nos meus resultados Google

O tufão Bavi avança nesta sexta-feira, 10, em direção a Taiwan, onde mais de 2.000 moradores precisaram deixar suas casas em áreas de risco diante da previsão de fortes chuvas e ventos. 

Após deixar pelo menos 15 mortos nas Filipinas, o tufão deve atingir as regiões norte e leste de Taiwan entre esta sexta e sábado, seguir pelas ilhas do sudoeste do Japão, e depois alcançar o leste da China.

Embora tenha perdido força após atingir Guam e as Ilhas Marianas do Norte, territórios dos Estados Unidos no Pacífico, como um supertufão no início da semana, o Bavi ainda possui um amplo raio de ventos fortes, de aproximadamente 380 quilômetros, tornando-se o tufão mais intenso a ameaçar Taiwan em mais de três décadas, segundo as autoridades meteorológicas locais.

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De acordo com a Administração Central de Meteorologia de Taiwan (CWA), o tufão apresentava ventos sustentados de até 162 km/h e rajadas de aproximadamente 198 km/h na manhã desta sexta.

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O presidente taiwanês, Lai Ching-te, pediu que a população das áreas mais vulneráveis permaneça em “alerta máximo”, enquanto cerca de 28 mil militares foram mobilizados para responder a possíveis emergências.

A previsão indica que o fenômeno poderá despejar quase um metro de chuva sobre partes de Taiwan, elevando o risco de inundações e deslizamentos de terra. Como medida preventiva, muitas escolas e estabelecimentos comerciais permaneceram fechados em parte do norte e do leste da ilha nesta sexta-feira. Centenas de voos também foram cancelados.

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Escolas e estabelecimentos nas ilhas Sakishima, no Japão, também suspenderam as atividades por precaução.

Nas Filipinas, o Bavi provocou fortes chuvas que desencadearam deslizamentos de terra na ilha de Mindanao. Pelo menos 15 pessoas morreram e outras seis permanecem desaparecidas, de acordo com as autoridades locais.

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