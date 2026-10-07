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Trump volta dizer que merece Nobel da Paz dias antes da premiação: ‘Evitei aniquilação mundial’

Presidente dos EUA reafirma que encerrou 'oito guerras' e sugere ter salvado 'milhões de vidas' porque sua guerra impediu aiatolás de 'ter arma nuclear'

Por Luiza Zubelli 7 out 2026, 17h05
Homem de cabelos loiros e terno azul marinho com gravata vermelha, falando com a boca aberta, em frente a um prédio branco e árvores sob céu azul
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX WROBLEWSKI/AFP)
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Trump volta dizer que merece Nobel da Paz dias antes da premiação: ‘Evitei aniquilação mundial’ Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a declarar, nesta quarta-feira, 7, que merece ganhar o Nobel da Paz, repetindo ter encerrado “oito guerras”, argumento que propaga desde o ano passado, e adicionando ter evitado “a aniquilação do mundo” porque, segundo ele, impediu que o Irã obtivesse uma bomba nuclear. A cerimônia de premiação vai ocorrer nesta sexta-feira, 9, em Oslo, na Noruega.

Em 2025, o republicano afirmou em diversas ocasiões que deveria ser laureado pelo seu papel na mediação de uma série de conflitos ao redor do planeta. Na ocasião, quem ganhou o prêmio foi a líder oposicionista venezuelana María Corina Machado. Apesar de ter sido o nome escolhido, ela decidiu entregar a homenagem ao ao ocupante do Salão Oval, alegando que ele seria mais merecedor, segundo o próprio Trump.

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Mesmo estando em guerra com o Irã, o republicano acredita que continua sendo apto à homenagem por causa das várias guerras que diz ter encerrado. “Eu resolvi oito guerras; outra está vindo. Consegui trazer todos os reféns (israelenses) de volta”, afirmou, em referência aos cativos sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

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“Fiz coisas que ninguém mais jamais fez. Não estou me gabando, estou apenas relatando os fatos”, acrescentou.

Durante sua fala, Trump não citou exatamente quais conflitos teria terminado. “Provavelmente nenhum presidente resolveu guerra alguma. Eu resolvi oito guerras. E guerras grandes, muito grandes; salvei milhões e milhões de vidas”, continuou. “Também impedi que muitas guerras acontecessem, usando o poder das tarifas e várias outras medidas como ameaça contra certos países, para que não participassem de matanças.”

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Ele sugeriu ainda que merecia a láurea justamente devido aos ataques contra o regime dos aiatolás. “Eu talvez tenha evitado a aniquilação total do mundo, pois o Irã jamais terá uma arma nuclear. E isso é algo positivo, muito positivo. Outros presidentes deveriam ter feito isso antes de mim”, afirmou a repórteres no Salão Oval.

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O mandatário norte-americano também mencionou o ex-presidente Barack Obama, que, segundo ele, ganhou o prêmio “sem ter feito nada”. “Ele ainda não sabe por que ganhou. Ele o recebeu logo que foi eleito, bem no início. E não fazia ideia do motivo”, lembrou Trump.

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O ocupante do Salão Oval não deve receber o Nobel da Paz esse ano, segundo as casas de apostas. A pressão que ele tem feito, no entanto, deve surtir algum efeito sobre o comitê responsável pela escolha do vencedor, de acordo com especialistas ouvidos pela Reuters.

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O diretor interino do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo, Haakon Gjerloew, afirmou que, neste ano, o grupo de cinco pessoas encarregado de decidir quem vai levar a gratificação deve levar em conta que o vencedor provavelmente sofrerá pressão de Trump. Para ele, os membros do comitê  também devem avaliar se a escolha poderia produzir mais efeitos negativos do que positivos.

Entre os possíveis nomes para ganhar o Nobel da Paz estão o papa Leão XIV, o Tribunal Penal Internacional (TPI), a Corte Internacional de Justiça (CIJ) e Francesca Albanese, relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinos ocupados, segundo especialistas.

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