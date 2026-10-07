Trump volta dizer que merece Nobel da Paz dias antes da premiação: ‘Evitei aniquilação mundial’

Mesmo estando em guerra com o Irã, o republicano acredita que continua sendo apto à homenagem por causa das várias guerras que diz ter encerrado. “Eu resolvi oito guerras; outra está vindo. Consegui trazer todos os reféns (israelenses) de volta”, afirmou, em referência aos cativos sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

“Fiz coisas que ninguém mais jamais fez. Não estou me gabando, estou apenas relatando os fatos”, acrescentou.

Durante sua fala, Trump não citou exatamente quais conflitos teria terminado. “Provavelmente nenhum presidente resolveu guerra alguma. Eu resolvi oito guerras. E guerras grandes, muito grandes; salvei milhões e milhões de vidas”, continuou. “Também impedi que muitas guerras acontecessem, usando o poder das tarifas e várias outras medidas como ameaça contra certos países, para que não participassem de matanças.”

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Ele sugeriu ainda que merecia a láurea justamente devido aos ataques contra o regime dos aiatolás. “Eu talvez tenha evitado a aniquilação total do mundo, pois o Irã jamais terá uma arma nuclear. E isso é algo positivo, muito positivo. Outros presidentes deveriam ter feito isso antes de mim”, afirmou a repórteres no Salão Oval.

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