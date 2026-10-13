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Trump volta atrás e diz que China e Rússia não estão ajudando Irã na guerra

Apesar de acusações anteriores, presidente dos EUA sustenta agora que ambos países teriam 'muito a perder' com apoio e seriam expostos 'muito rápido'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 09h18
QUEM DÁ MAIS? - Trump, Putin e Xi (da esq. para a dir.): entre visitas, agrados e rapapés, a disputa pela primazia no trato com o “líder supremo”
Trump, Putin e Xi: presidente dos EUA afirma que eles devem ser respeitados por serem líderes de grandes potências mundiais. - (Chip Somodevilla/Getty Images; Mikhail METZEL/AFP; Evan Vucci/Getty Images)
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Trump volta atrás e diz que China e Rússia não estão ajudando Irã na guerra Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira 12 que não acredita que China e Rússia estejam ajudando o Irã ao longo da guerra no Oriente Médio, e acrescentou que eles têm “muito a perder”. Anteriormente, o mandatário já havia acusado Pequim de fornecer armas à república islâmica, enquanto a inteligência americana apura denúncias de que Moscou ajudou a mapear alvos da CIA na região com imagens de satélite.

Desta vez, porém, Trump foi às redes sociais para afirmar que, se a China e Rússia apoiam o Irã, “este é um nível muito baixo, mas eu não acredito que estejam de forma alguma”.

“Eles têm muito a perder, e nós saberíamos disso, e saberíamos disso muito rápido!”, acrescentou ele na publicação em sua rede, a Truth Social.

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Em julho, Trump afirmou que não acreditava que China e Rússia estivessem vendendo armas ao Irã. Ele advertiu que “seria muito ruim para eles” se o fizessem.

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Sinais trocados

O presidente americano adota com frequência um tom mais complacente em relação ao presidente chinês, Xi Jinping, e ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, do que em relação aos próprios aliados de Washington, como membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Ao longo do conflito no Oriente Médio, ele voltou a metralhadora verbal contra países europeus que acusou de “covardia” por não apoiarem as operações militares americanas e restringirem o uso de suas bases militares, ameaçando retaliações. Enquanto isso, afirmou que tanto Xi como Putin devem ser respeitados por serem líderes de grandes potências mundiais.

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Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, o que levou a república islâmica a responder com ataques amplos por toda a região, mirando bases militares americanas e o complexo petrolífero das monarquias do Golfo, aliadas de Washington. Desde então, foram assinados dois acordos de cessar-fogo, mas ambos caíram por terra. As negociações para encerrar o combate seguem estagnadas.

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