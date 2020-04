Trump volta a ser testado para coronavírus e resultado é negativo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi testado novamente nesta quinta-feira 3 para o coronavírus, e o resultado foi negativo, informou a Casa Branca.

Em uma carta, o médico de Trump, Sean Conley, disse que o presidente americano passou por um segundo teste para detecção do coronavírus. Ele já havia sido submetido a um exame no mês passado, após entrar em contado com comitiva do presidente Jair Bolsonaro que teve membros com exame positivo para o vírus.

Conley afirmou na carta divulgada pela Casa Branca que Trump foi testado com um novo exame rápido, e que o resultado saiu em 15 minutos. “Ele está saudável e sem sintomas”, acrescentou o médico.

Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira 2 o recorde de mortes por coronavírus em um único dia. Foram 1.169 óbitos nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Universidade John Hopkins.

Continua após a publicidade

A contagem de referência contabiliza dados entre 21h30, horário de Brasília, desta quarta, e o mesmo horário desta quinta. O recorde diário anterior fora registrado na Itália, no dia 27 de março, quando 969 pessoas morreram em um dia.

Ainda de acordo com a Universidade John Hopkins, os Estados Unidos já contabilizam mais de 245.000 casos do coronavírus.

(Com Reuters)