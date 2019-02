Trump usa palavra em espanhol ao prometer expulsar ilegais

Defensor de políticas radicais contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump pegou emprestado uma palavra do espanhol para reforçar sua posição sobre o assunto. Questionado sobre a questão migratória no último debate entre os presidenciáveis americanos, realizado na noite desta quarta-feira, o magnata reafirmou sua intenção de deportar os ilegais do país. “Nós temos alguns hombres malvados aqui e nós vamos expulsá-los”, prometeu Trump.

A frase do candidato republicano rapidamente viralizou nas redes sociais, com o termo “bad hombres” aparecendo entre os assuntos mais falados do Twitter. A grande maioria dos comentários ironizava o candidato pela expressão em “espanglês”. Uma usuária comentou: “Quando Trump tenta usar espanhol e ofende todo mundo”. Já o comediante Will Ferrell postou a frase “Hora de se livrar dos bad hombres” junto com uma imagem do ator Danny Trejo, famoso por interpretar vilões mexicanos em Hollywood.

.@realDonaldTrump: “We have some bad hombres here and we’re going to get them out” https://t.co/FvyVw7iAOF https://t.co/vKEBZP1e8S — POLITICO (@politico) October 20, 2016