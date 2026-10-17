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Trump suspende sanções contra a Rússia em meio a críticas à Ucrânia

Medidas entrariam em vigor a partir deste domingo, mas foram canceladas pelo presidente americano

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 10h42
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Vladimir Putin e Donald Trump se cumprimentam durante encontro no Alasca. 15/08/2025 (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)
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Trump suspende sanções contra a Rússia em meio a críticas à Ucrânia Priorize VEJA no Google

O presidente Donald Trump suspendeu um novo e abrangente pacote de sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, afirmando que a decisão é embasada no “interesse nacional”. Aprovada no congresso, a legislação entraria em vigor neste domingo, impondo sanções contra autoridades, bancos e navios. 

A medida foi saudada pelo enviado presidencial russo Kirill Dmitriev. Nas redes sociais, ele escreveu que a suspensão da legislação pelo governo Trump “é um momento importante e verdadeiramente histórico” para a relação dos países.

Sancionado no mês passado, o pacote de medidas contra a Rússia buscava conter o fluxo de recursos financeiros que alimenta a guerra na Ucrânia, incluindo tarifas de até 100% contra os maiores importadores de petróleo ou gás natural russo.

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Crítias a Zelensky e acordo comercial com a Rússia

A suspenção se dá em meio a críticas do republicano ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Com as eleições de meio de mandato se aproximando, o republicano culpou os ataques ucranianos às refinarias russas pelo aumento dos preços da energia — o que poderia ameaçar sua maioria no Senado e na Câmara — e chegou a afirmar que a Ucrânia “precisa de um novo líder”.

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A medida também acontece uma semana depois de os Estados Unidos concordar em comprar diesel da Rússia para tentar reduzir os preços globais da energia, pondo fim a anos de pressão econômica pelo fim da guerra contra a Ucrânia.

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Na semana passada, o republicano informou que a Rússia forneceria imediatamente mais de 300 mil toneladas métricas de diesel, seguidas por outras 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas “imediatamente depois”, além de mais 3 milhões de toneladas “em um curto período de tempo”.

O presidente americano enfrentou críticas generalizadas após o anúncio, com uma dúzia de senadores americanos – incluindo seis republicanos – pedindo a Trump que revogasse seu acordo sobre o diesel. Zelenskyy também se manifestou, afirmando em encontro com líderes europeus em Bruxelas que o acordo faria o dinheiro “começaria a fluir de volta para a Rússia”.

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(Com AFP)

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TAGS:
Donald Trump
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Guerra na Ucrânia
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Ucrânia
Volodymyr Zelensky
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