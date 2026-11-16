Trump sugere reunião com Kim Jong-un durante sua viagem à China
Presidente dos EUA diz que pode conversar com o líder norte-coreano às margens de cúpula, onde também manterá encontro histórico com Putin e Xi Jinping
O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 16, que poderia se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante sua viagem à China, onde tem prevista uma cúpula com seus pares russo e chinês.
“Estaremos com o presidente Xi (Jinping). Também nos reuniremos com o presidente (Vladimir) Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong-un” na China, afirmou ele a repórteres na Casa Branca.
A declaração veio pouco antes do mandatário embarcar rumo a Manila, nas Filipinas, onde ele participará da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) a partir desta terça-feira, 17. Depois disso, viajará a Shenzhen, na China, para a reunião anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Às margens do encontro, deve manter conversas trilaterais históricas com Xi e Putin.
Tratados nucleares
O anúncio de um possível diálogo também com Kim ocorre em um momento em que os Estados Unidos buscam retomar contatos com a Coreia do Norte para firmar um potencial acordo sobre seu programa nuclear. No primeiro mandato de Trump, o presidente americano aproximou-se do líder norte-coreano, para desespero da comunidade internacional, e os dois mantiveram três encontros, embora as tratativas não tenham sido bem-sucedidas.
A questão atômica também deve estar no centro da pauta com Xi e Putin. Após a expiração de um acordo de não-proliferação com Moscou no início de 2026, ocupante do Salão Oval sonha em firmar um tratado entre Estados Unidos, Rússia e China, as três maiores potências nucleares do mundo, embora Pequim relute em aderir a tal arranjo.
“A China tem se mostrado reticente em participar de negociações sobre controle de armas enquanto não estiver mais próxima de alcançar paridade em capacidades nucleares com os Estados Unidos e a Rússia. Pequim receia que, ao fazê-lo, possa ficar confinada a uma posição permanentemente subordinada, o que a exporia a riscos”, explica o cientista político americano Ryan Hass, do think tank Brookings Institution.
‘Nova Yalta’?
Também nesta segunda, Trump declarou que deve discutir a guerra na Ucrânia com os dois líderes, novamente escanteando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
“Vamos conversar sobre o meu assunto favorito: a Ucrânia. A Ucrânia está perdendo a Ucrânia”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “A Rússia está perdendo 25 mil soldados por mês. Portanto, falaremos sobre isso.”
No último mês, o líder americano acusou Zelensky de “não querer” acabar com a guerra e culpou Kiev pela alta dos preços do diesel devido a ataques contra refinarias russas, enquanto a Ucrânia reiterou as alegações de que os Estados Unidos restringiram o acesso ao sistema de satélite Starlink, do qual suas forças dependem para operações defensivas e ofensivas. Ao mesmo tempo, Trump distribuiu afagos a Putin, concordou em permitir a entrada de diesel russo nos mercados globais e americanos e suspendeu sanções petrolíferas contra Moscou.
“Realizar uma reunião trilateral com a Rússia representa o maior temor da Ucrânia: a ideia de que a guerra seja resolvida entre grandes potências, à revelia de Kiev”, avalia Scott M. Moore, professor de ciência política na Universidade da Pensilvânia.
A cúpula tem sido chamada de uma “nova Yalta”, referência à conferência realizada em 1945 na então União Soviética, que reuniu o líder soviético Josef Stalin, o presidente americano Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Na ocasião, eles dividiram a Alemanha Ocidental e Oriental e fundaram as Nações Unidas — um arranjo que serviu de modelo para uma nova ordem mundial.