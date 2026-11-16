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Trump sugere reunião com Kim Jong-un durante sua viagem à China

Presidente dos EUA diz que pode conversar com o líder norte-coreano às margens de cúpula, onde também manterá encontro histórico com Putin e Xi Jinping

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h26
Kim Jong-un e Donald Trump apertam as mãos sobre uma mesa de madeira escura, com bandeiras dos EUA e da Coreia do Norte ao fundo. Kim sorri, usando terno preto, e Trump, de terno azul e gravata vermelha, olha para ele
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (esq.), e o presidente dos EUA, Donald Trump, apertam as mãos durante um encontro no lado sul da Linha de Demarcação Militar que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. 30/06/2019 (Brendan Smialowski/AFP)
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Trump sugere reunião com Kim Jong-un durante sua viagem à China Priorize VEJA no Google

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 16, que poderia se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante sua viagem à China, onde tem prevista uma cúpula com seus pares russo e chinês.

“Estaremos com o presidente Xi (Jinping). Também nos reuniremos com o presidente (Vladimir) Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong-un” na China, afirmou ele a repórteres na Casa Branca.

A declaração veio pouco antes do mandatário embarcar rumo a Manila, nas Filipinas, onde ele participará da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) a partir desta terça-feira, 17. Depois disso, viajará a Shenzhen, na China, para a reunião anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Às margens do encontro, deve manter conversas trilaterais históricas com Xi e Putin.

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Tratados nucleares

O anúncio de um possível diálogo também com Kim ocorre em um momento em que os Estados Unidos buscam retomar contatos com a Coreia do Norte para firmar um potencial acordo sobre seu programa nuclear. No primeiro mandato de Trump, o presidente americano aproximou-se do líder norte-coreano, para desespero da comunidade internacional, e os dois mantiveram três encontros, embora as tratativas não tenham sido bem-sucedidas.

A questão atômica também deve estar no centro da pauta com Xi e Putin. Após a expiração de um acordo de não-proliferação com Moscou no início de 2026, ocupante do Salão Oval sonha em firmar um tratado entre Estados Unidos, Rússia e China, as três maiores potências nucleares do mundo, embora Pequim relute em aderir a tal arranjo.

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“A China tem se mostrado reticente em participar de negociações sobre controle de armas enquanto não estiver mais próxima de alcançar paridade em capacidades nucleares com os Estados Unidos e a Rússia. Pequim receia que, ao fazê-lo, possa ficar confinada a uma posição permanentemente subordinada, o que a exporia a riscos”, explica o cientista político americano Ryan Hass, do think tank Brookings Institution.

‘Nova Yalta’?

Também nesta segunda, Trump declarou que deve discutir a guerra na Ucrânia com os dois líderes, novamente escanteando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Vamos conversar sobre o meu assunto favorito: a Ucrânia. A Ucrânia está perdendo a Ucrânia”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “A Rússia está perdendo 25 mil soldados por mês. Portanto, falaremos sobre isso.”

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No último mês, o líder americano acusou Zelensky de “não querer” acabar com a guerra e culpou Kiev pela alta dos preços do diesel devido a ataques contra refinarias russas, enquanto a Ucrânia reiterou as alegações de que os Estados Unidos restringiram o acesso ao sistema de satélite Starlink, do qual suas forças dependem para operações defensivas e ofensivas. Ao mesmo tempo, Trump distribuiu afagos a Putin, concordou em permitir a entrada de diesel russo nos mercados globais e americanos e suspendeu sanções petrolíferas contra Moscou.

“Realizar uma reunião trilateral com a Rússia representa o maior temor da Ucrânia: a ideia de que a guerra seja resolvida entre grandes potências, à revelia de Kiev”, avalia Scott M. Moore, professor de ciência política na Universidade da Pensilvânia.

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A cúpula tem sido chamada de uma “nova Yalta”, referência à conferência realizada em 1945 na então União Soviética, que reuniu o líder soviético Josef Stalin, o presidente americano Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Na ocasião, eles dividiram a Alemanha Ocidental e Oriental e fundaram as Nações Unidas — um arranjo que serviu de modelo para uma nova ordem mundial.

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