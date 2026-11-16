Trump sugere reunião com Kim Jong-un durante sua viagem à China

Ler Resumo





Donald Trump anunciou a possibilidade de se encontrar com Kim Jong-un na China, além das cúpulas já previstas com Xi Jinping e Vladimir Putin. A agenda inclui discussões sobre tratados nucleares e a guerra na Ucrânia, com a cúpula sendo comparada a uma ‘nova Yalta’ por envolver grandes potências.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 16, que poderia se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante sua viagem à China, onde tem prevista uma cúpula com seus pares russo e chinês.

“Estaremos com o presidente Xi (Jinping). Também nos reuniremos com o presidente (Vladimir) Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong-un” na China, afirmou ele a repórteres na Casa Branca.

A declaração veio pouco antes do mandatário embarcar rumo a Manila, nas Filipinas, onde ele participará da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) a partir desta terça-feira, 17. Depois disso, viajará a Shenzhen, na China, para a reunião anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Às margens do encontro, deve manter conversas trilaterais históricas com Xi e Putin.

Tratados nucleares

O anúncio de um possível diálogo também com Kim ocorre em um momento em que os Estados Unidos buscam retomar contatos com a Coreia do Norte para firmar um potencial acordo sobre seu programa nuclear. No primeiro mandato de Trump, o presidente americano aproximou-se do líder norte-coreano, para desespero da comunidade internacional, e os dois mantiveram três encontros, embora as tratativas não tenham sido bem-sucedidas.

A questão atômica também deve estar no centro da pauta com Xi e Putin. Após a expiração de um acordo de não-proliferação com Moscou no início de 2026, ocupante do Salão Oval sonha em firmar um tratado entre Estados Unidos, Rússia e China, as três maiores potências nucleares do mundo, embora Pequim relute em aderir a tal arranjo.

Continua após a publicidade

“A China tem se mostrado reticente em participar de negociações sobre controle de armas enquanto não estiver mais próxima de alcançar paridade em capacidades nucleares com os Estados Unidos e a Rússia. Pequim receia que, ao fazê-lo, possa ficar confinada a uma posição permanentemente subordinada, o que a exporia a riscos”, explica o cientista político americano Ryan Hass, do think tank Brookings Institution.

‘Nova Yalta’?

Também nesta segunda, Trump declarou que deve discutir a guerra na Ucrânia com os dois líderes, novamente escanteando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Vamos conversar sobre o meu assunto favorito: a Ucrânia. A Ucrânia está perdendo a Ucrânia”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “A Rússia está perdendo 25 mil soldados por mês. Portanto, falaremos sobre isso.”

Continua após a publicidade

No último mês, o líder americano acusou Zelensky de “não querer” acabar com a guerra e culpou Kiev pela alta dos preços do diesel devido a ataques contra refinarias russas, enquanto a Ucrânia reiterou as alegações de que os Estados Unidos restringiram o acesso ao sistema de satélite Starlink, do qual suas forças dependem para operações defensivas e ofensivas. Ao mesmo tempo, Trump distribuiu afagos a Putin, concordou em permitir a entrada de diesel russo nos mercados globais e americanos e suspendeu sanções petrolíferas contra Moscou.

“Realizar uma reunião trilateral com a Rússia representa o maior temor da Ucrânia: a ideia de que a guerra seja resolvida entre grandes potências, à revelia de Kiev”, avalia Scott M. Moore, professor de ciência política na Universidade da Pensilvânia.

Continua após a publicidade

A cúpula tem sido chamada de uma “nova Yalta”, referência à conferência realizada em 1945 na então União Soviética, que reuniu o líder soviético Josef Stalin, o presidente americano Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Na ocasião, eles dividiram a Alemanha Ocidental e Oriental e fundaram as Nações Unidas — um arranjo que serviu de modelo para uma nova ordem mundial.