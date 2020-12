Trump sugere que será candidato à Presidência em 2024

Cada vez mais isolado em sua tentativa de contestar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos neste novembro, o presidente americano, Donald Trump, evocou abertamente nesta semana a possibilidade de voltar a se candidatar em 2024.

“Foram quatro anos incríveis. Estamos tentando cumprir mais quatro anos (no cargo). Caso contrário, verei vocês em quatro anos”, disse Trump na noite de terça-feira, 1, durante uma festa de Natal na Casa Branca.

O evento, que contou com a presença de autoridades do Partido Republicano, não foi aberto à imprensa, mas um vídeo do discurso do presidente vazou em seguida.

Trump at the White House Christmas party: "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years, otherwise I'll see you in four years."

