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Trump sugere que deixaria Irã ‘destruir’ Los Angeles e San Diego; democratas reagem

Após declaração, governador da Califórnia classificou presidente americano como 'desequilibrado e perigoso'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 09h05 | Atualizado em 7 out 2026, 14h15
Donald Trump, de terno azul-marinho e gravata azul-clara listrada, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma sala com a bandeira dos EUA ao fundo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em reunião de gabinete aberta à imprensa em Camp David, Maryland (AARON SCHWARTZ/AFP)
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Trump sugere que deixaria Irã ‘destruir’ Los Angeles e San Diego; democratas reagem Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o Irã poderia “destruir” Los Angeles e San Diego, as duas maiores cidades da Califórnia e redutos democratas. A declaração foi feita na noite desta segunda-feira, 5, durante um comício republicano em Grand Island, no Nebraska, estado tradicionalmente republicano, às vésperas das eleições de meio de mandato de novembro.

Ao defender sua atuação na guerra contra o Irã, Trump afirmou que o alto custo do conflito era um “pequeno preço a pagar para manter o mundo seguro – para manter nosso país seguro”. Na sequência, acrescentou: “Eles podem destruir uma cidade. Deixem que destruam Los Angeles, deixem que destruam San Diego”. A declaração foi recebida com aplausos por parte do público.

Autoridades americanas da área de Defesa já afirmaram, no entanto, que o Irã não dispõe atualmente de capacidade para realizar um ataque direto com mísseis contra o território continental dos Estados Unidos.

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O ocupante do Salão Oval também disse a seus apoiadores que esperava uma “vitória estrondosa” nas midterms. No pleito, a população americana vai eleger os integrantes do Congresso dos Estados Unidos, tanto para o Senado quanto para a Câmara.

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Reação democrata

As declarações de Trump provocaram reação imediata na Califórnia. O governador democrata Gavin Newsom afirmou que Trump estava propondo que um inimigo estrangeiro atacasse cidades americanas e classificou o presidente como “desequilibrado e perigoso”. Em outra declaração, o gabinete de Newsom ressaltou que “o presidente está defendendo um ataque contra mais de 10 milhões de residentes dos EUA em duas das maiores cidades americanas.”

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A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também condenou a fala e afirmou que o papel de um presidente é proteger o país, e não “encorajar ataques à vida americana.”

O prefeito de San Diego, Todd Gloria, por sua vez, rejeitou a ideia de que a cidade pudesse ser tratada como um dano aceitável da guerra. “San Diego não é dano colateral. Não somos descartáveis”, escreveu nas redes sociais. A oitava maior cidade do país abriga algumas das principais instalações militares americanas na costa do Pacífico, entre elas a Base Naval de San Diego e unidades do Corpo de Fuzileiros Navais.

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A Califórnia se tornou um dos focos mais constantes de confronto entre Trump e lideranças democratas durante seu segundo mandato. O governador Newsom, em particular, protagonizou sucessivos embates com a Casa Branca, inclusive sobre imigração e o envio de forças federais ao estado.

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