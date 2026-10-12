Trump sugere mudar nome do oceano Atlântico ou Pacífico para ‘oceano Trump’
Presidente dos EUA já tomou decisões semelhantes muitas outras vezes, tentando rebatizar locais e instituições com a alcunha 'América' ou seu próprio nome
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado 10 que gostaria de mudar o nome do oceano Atlântico ou do Pacífico para “oceano Trump” ou “oceano das Américas”, assim como fez com o lago Ontário, na fronteira com o Canadá, que passou a ser chamado por ele de lago América, e com o Golfo do México, agora Golfo da América.
“Já temos o golfo e um lindo lago. Agora, alguém disse: você precisa de um rio”, disse Trump durante discurso em um comício no estado de Tennessee em apoio aos candidatos do Partido Republicano que concorrem nas eleições de meio de mandato (midterms).
Aplaudido por apoiadores, o republicano continuou: “Não quero mudar o nome do Hudson (rio em Nova York), aí já é demais. Henry Hudson fez um ótimo trabalho navegando aquele negócio”.
Ele prosseguiu dizendo que precisa de um rio e um oceano para rebatizar. “Pensei no Atlântico ou no Pacífico. Podemos chamar de oceano Trump, ou oceano das Américas”, concluiu.
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Desde o seu retorno para a Casa Branca, em janeiro de 2025, Trump pressiona para que seu nome figure em instituições como o Institute of Peace ou nas cédulas de dólar.
Em junho, o Kennedy Center, em Washington, recuperou sua denominação original depois que um juiz determinou que apenas o Congresso podia autorizar a mudança.
Alguns aeroportos americanos levam o nome de presidentes do país, mas Trump é o primeiro a receber a distinção enquanto está no cargo. O aeroporto de Palm Beach, no sudeste da Flórida — o mesmo que o republicano usa quando vai para o resort de luxo Mar-a-Lago, a sete quilômetros dali, onde ele vive com a família quando não está na Casa Branca — foi rebatizado em julho para receber o nome do mandatário.
Também em julho, no Tennessee, funcionários inauguraram a ponte “Donald J. Trump”. “A placa do Tennessee costumava ter um painel ou um pequeno lema, que dizia: ‘Siga-me para o Tennessee'”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Agora, todos os que seguirem estes carros vão cruzar a ponte Donald J. Trump na I-40”, acrescentou.
Mais recentemente, ele sugeriu que o Estreito de Ormuz, cujo controle ele disputa com o Irã em meio à guerra no Oriente Médio, deveria chamar-se “Estreito de Trump”.