Trump sinaliza demissão de secretário da Justiça depois da eleição

Em mais uma investida contra o titular do departamento de Justiça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou na quinta-feira (30) que Jeff Sessions deverá perder o emprego depois das eleições parlamentares de novembro.

Sessions foi um fiel escudeiro de Trump ao aplicar a nova política de imigração, porém não cumpriu toda a missão de abafar a investigação conduzida pelo procurador especial Robert Muller sobre a ingerência da Rússia na eleição presidencial de 2016. Nos Estados Unidos, o secretário de Justiça acumula a função de procurador-geral.

“Eu adoraria tê-lo para fazer um ótimo trabalho”, afirmou Trump em entrevista à agência Bloomberg, com o cuidado de não responder se manteria Sessions no cargo além de novembro.

Trump tem atacado repetidamente Sessions por ele ter se recusado a comandar a investigação sobre a interferência russa na campanha eleitoral presidencial dos EUA, em 2016. Com essa recusa, Mueller foi escolhido para liderar a investigação, classificada por Trump como uma “caça às bruxas”.

Trump está prestes a ser intimado para depor a Mueller sobre a ajuda dos russos em sua eleição, o que o deixará em situação especialmente embaraçosa. Mueller e os procuradores de Nova York estão cada vez mais fechando o cerco em torno de Trump sobre os atos ilegais de sua campanha. Questionado se prestará depoimento, Trump foi comedido: “Eu vou ver o que acontece”.

“Eu vejo isso de maneira diferente. Eu vejo isso como uma investigação ilegal, porque grandes estudiosos têm dito que nunca deveria haver um procurador especial”, afirmou.

O presidente americano criticou repetidas vezes seu secretário de Justiça por causa da investigação acerca da Rússia. Na semana passada, retomou seus ataques via Twitter na semana passada, dizendo que Sessions nunca exerceu controle completo sobre sua pasta.

Sessions, em uma rara refutação, respondeu que assumiu o controle do departamento no dia em que se tornou secretário de Justiça e que não permitiria que fosse “indevidamente influenciado por considerações políticas”.

Em um evento em Evansville, Indiana, Trump afirmou que irá “se envolver” se o FBI e o departamento de Justiça não “começarem a fazer seu trabalho”. Trata-se de uma referência ao engavetamento das investigações de Mueller. O presidente americano sugeriu que as lideranças de ambas as instituições são tendenciosas contra republicanos, e que “as pessoas estão com raiva”.

“Nosso departamento de Justiça e nosso FBI — no topo de cada um, porque dentro têm pessoas incríveis —, precisam começar a fazer seu trabalho e fazê-lo bem e fazê-lo agora”, disse. “Eu queria ficar fora disso mas, em algum momento, se não se endireitar devidamente… E vou me envolver e vou entrar nisso, se precisar”, completou Trump.

