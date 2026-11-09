Trump se reúne com premiê do Catar para discutir fim da guerra no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá nesta segunda-feira, 9, com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, em Washington, para discutir uma possível saída diplomática para a guerra contra o Irã.

Al-Thani, que também ocupa o cargo de ministro das Relações Exteriores do Catar, visitou Teerã na semana passada e também deve se encontrar com o vice-presidente americano, J.D. Vance, que participou das negociações de uma trégua temporária em junho. O Catar tem atuado como um dos principais mediadores do conflito, transmitindo propostas entre os dois países e buscando aproximar suas posições.

A proposta apresentada pelo Irã prevê o fim do bloqueio americano aos portos iranianos, a suspensão de parte das sanções econômicas e a interrupção dos bombardeios em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo. As discussões sobre o programa nuclear iraniano ficariam para uma etapa posterior.

Washington, no entanto, rejeitou os termos apresentados. No domingo, 8, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou as exigências de Teerã como “escandalosas”, “ridículas” e irreais.

Continua após a publicidade

+ O que disse o Irã sobre a derrota de Trump nas midterms

A tentativa de negociação ocorre poucos dias depois das eleições de meio de mandato nos EUA, nas quais o Partido Republicano sofreu derrotas expressivas. Integrantes da legenda, incluindo Vance, atribuíram parte do resultado negativo ao desgaste provocado pela guerra. Sem uma vitória militar à vista, Trump tem minimizado a possibilidade de uma retomada dos confrontos em grande escala, mas ainda não sinalizou disposição para aceitar as condições iranianas.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, os ataques continuam na região. Segundo a imprensa estatal iraniana, forças americanas bombardearam a ilha de Qeshm durante a noite de domingo. No mesmo dia, rebeldes hutis do Iêmen, aliados de Teerã, reivindicaram um ataque contra um prédio da petrolífera saudita Aramco, em Riad.