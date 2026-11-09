Trump se reúne com premiê do Catar para discutir fim da guerra no Irã
Encontro ocorre após secretário de Estado americano classificar exigências de Teerã para um acordo de paz como 'escandalosas', 'ridículas' e irreais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá nesta segunda-feira, 9, com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, em Washington, para discutir uma possível saída diplomática para a guerra contra o Irã.
Al-Thani, que também ocupa o cargo de ministro das Relações Exteriores do Catar, visitou Teerã na semana passada e também deve se encontrar com o vice-presidente americano, J.D. Vance, que participou das negociações de uma trégua temporária em junho. O Catar tem atuado como um dos principais mediadores do conflito, transmitindo propostas entre os dois países e buscando aproximar suas posições.
A proposta apresentada pelo Irã prevê o fim do bloqueio americano aos portos iranianos, a suspensão de parte das sanções econômicas e a interrupção dos bombardeios em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo. As discussões sobre o programa nuclear iraniano ficariam para uma etapa posterior.
Washington, no entanto, rejeitou os termos apresentados. No domingo, 8, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou as exigências de Teerã como “escandalosas”, “ridículas” e irreais.
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A tentativa de negociação ocorre poucos dias depois das eleições de meio de mandato nos EUA, nas quais o Partido Republicano sofreu derrotas expressivas. Integrantes da legenda, incluindo Vance, atribuíram parte do resultado negativo ao desgaste provocado pela guerra. Sem uma vitória militar à vista, Trump tem minimizado a possibilidade de uma retomada dos confrontos em grande escala, mas ainda não sinalizou disposição para aceitar as condições iranianas.
Enquanto isso, os ataques continuam na região. Segundo a imprensa estatal iraniana, forças americanas bombardearam a ilha de Qeshm durante a noite de domingo. No mesmo dia, rebeldes hutis do Iêmen, aliados de Teerã, reivindicaram um ataque contra um prédio da petrolífera saudita Aramco, em Riad.