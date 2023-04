Trump se rende em Nova York, acusado de comprar silêncio de atriz pornô

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se entregou em um tribunal de Manhattan nesta terça-feira, 4, uma cena extraordinária que marca a primeira vez na história americana que um ex-líder da Casa Branca enfrenta acusações criminais.

+ O juiz que pode mandar prender Trump e o promotor que só pensa nisso

Trump, o principal candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024, chegou ao tribunal de Manhattan por volta das 13h (14h de Brasília), escoltado por agentes do Serviço Secreto. Depois de ser indiciado, deve registrar suas impressões digitais no sistema judicial e, possivelmente, será fotografado (a famosa “mugshot“).

🚨MAJOR BREAKING: WATCH the moment DONALD Trump enters the Manhattan courthouse. pic.twitter.com/5qJgX6hbkn — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) April 4, 2023

+ Como Trump usa investigação para se promover na campanha eleitoral

Embora os réus acusados de crimes sejam normalmente algemados, a equipe jurídica de Trump disse que isso não aconteceria.

Continua após a publicidade

Os procedimentos sem precedentes, incluindo uma autuação e comparecimento ao tribunal perante o juiz Juan Merchan, serão breves, mas notáveis.

+ O dia de Trump: Entenda o que acontece após acusação criminal

O ex-presidente, duas vezes acusado de impeachment, tomará conhecimento dos detalhes da acusação contra ele e, como esperado, vai declarar-se inocente no caso envolvendo um pagamento clandestino para a estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels, feito dias antes da eleição de 2016.

O acesso ao tribunal será limitado: Merchan decidiu na noite de segunda-feira 3 que câmeras de TV não seriam permitidas no tribunal.