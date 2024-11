Trump se diz ‘preparado’ para usar militares para deportação em massa de imigrantes

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 18, que está “preparado” para declarar um estado de emergência nacional e dar início à promessa de campanha de deportar em massa imigrantes ilegais que vivem no país.

Em resposta a uma publicação de Tom Fitton, presidente do grupo conservador Judicial Watch, que escreveu que Trump está “preparado para declarar uma emergência nacional e usar ativos militares” em seu esforço de “deportação em massa”, o republicano disse: “Verdade!!!”

A declaração é a mais enfática de Trump até agora sobre como planeja cumprir sua promessa de campanha de realizar a “maior operação de deportação” da história dos EUA.

“No primeiro dia, lançarei o maior programa de deportação da história americana para tirar os criminosos”, disse Trump durante um comício no Madison Square Garden, em Nova York, nos últimos dias da corrida presidencial. “Eu resgatarei todas as cidades que foram invadidas e conquistadas, e colocaremos esses criminosos cruéis e sanguinários na prisão, depois os expulsaremos do nosso país o mais rápido possível.”

Plano de deportação

Plano de deportação

O plano de Trump prevê a mobilização da Guarda Nacional para apoiar as deportações em massa. No entanto, Aaron Reichlin-Melnick, membro sênior do Conselho Americano de Imigração, afirmou na segunda-feira que a lei dos EUA permite que os presidentes declararem emergência nacional e exerçam poderes extraordinários apenas em situações específicas. "Usar os militares para deportações não é uma dessas situações", escreveu ele nas redes sociais, em resposta às declarações de Trump. O republicano já nomeou alguns defensores de políticas de imigração rígidas para cargos importantes em seu governo desde sua vitória na eleição presidencial. A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, foi escolhida na semana passada como a próxima secretária do Departamento de Segurança Interna, enquanto Tom Homan, ex-diretor do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE), foi nomeado como "czar das fronteiras". Homan já detalhou seu plano para as deportações em massa, destacando que a prioridade seria expulsar criminosos e indivíduos que representem uma ameaça à segurança nacional, sem descartar a possibilidade de deportar famílias inteiras. Apesar de Trump ter se concentrado na questão do combate à imigração ilegal nos EUA durante sua campanha, o republicano deu poucos detalhes sobre como pretende colocar em prática suas promessas assim que assumir a chefia da Casa Branca em janeiro. Impactos econômicos Estima-se que cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais vivam nos Estados Unidos, o que torna a proposta de deportação em massa uma tarefa de alto custo, com impactos econômicos potencialmente grandes, incluindo a perda de arrecadação tributária e a escassez de mão de obra. Uma análise do Conselho Americano de Imigração apontou que aumentar a taxa de deportação em um milhão de pessoas por ano — cerca de quatro vezes a taxa atual — custaria cerca de 967 bilhões de dólares ao longo de uma década.