Trump se declara inocente de acusações de interferência na eleição de 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente nesta quinta-feira, 31, no caso de interferência eleitoral no dondado de Fulton, no estado da Georgia, no qual é acusado de extorquir autoridades para reverter o resultado nas urnas, que levou o democrata Joe Biden à Casa Branca.

Essa é a quarta acusação em que o republicano atesta inocência, sendo apenas parte de um conjunto de investigações ainda em curso contra Trump.

“Conforme evidenciado pela minha assinatura abaixo, renuncio à acusação formal e inscrevo minha declaração de NÃO CULPADO [not guilty] à acusação neste caso”, escreveu Trump no processo judicial no Tribunal Superior de Fulton.

A legislação da Georgia possibilita que réus não compareçam à corte caso apresentem um apelo formal através de ações judiciais, como feito por Trump. Ele não estará presente, então, na próxima quarta-feira, 6 de setembro, quando será formalmente acusado.

Além do pré-candidato republicano às eleições de 2024, seu ex-advogado, Sidney Powell, e a publicista Trevian Kutti também estão sendo processados no mesmo caso.

