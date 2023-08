Trump se apresenta à Justiça para ser acusado de conspirar contra EUA

O ex-presidente americano Donald Trump se apresentou a um tribunal federal em Washington nesta quinta-feira, 3, para ouvir as acusações de que teria liderado uma conspiração criminosa para tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden. No tribunal, ele disse ser inocente das acusações.

A acusação, feita na segunda-feira, 31, pelo procurador especial Jack Smith no Tribunal Distrital Federal de Washington, é dividida em quatro: conspiração para fraudar os Estados Unidos; conspiração para obstruir um processo oficial; obstrução e tentativa de obstrução de um processo oficial; e conspiração contra direitos civis previstos na lei federal ou na Constituição.

Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais e já foi indiciado outras duas vezes neste ano, uma em Nova York por subornos a uma atriz pornô e a outra pelo caso dos documentos confidenciais.

O procurador especial Jack Smith está investigando as ações de Trump para tentar reverter sua derrota para Biden nas eleições de 2020, que o ex-presidente persiste em alegar, sem provas, que foi resultado de uma fraude generalizada. Funcionários testemunharam que, durante seus últimos meses no cargo, Trump os pressionou com falsas alegações de fraude. Seus apoiadores atacaram o Capitólio de Washington D.C., sede do Congresso, em 6 de janeiro de 2021, em tentativa de impedir os legisladores de certificar os resultados eleitorais.

Além disso, o republicano alega que as muitas investigações contra ele representam uma caça às bruxas com motivação política. Trump nega qualquer irregularidade. Em mais um caso, um promotor da Geórgia também investiga as tentativas do ex-presidente e seus aliados de anular sua derrota naquele estado nas eleições de 2020.

Na semana passada, o ex-presidente já havia afirmado que seus advogados haviam se reunido com funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para investigar as tentativas do republicano de reverter sua derrota nas eleições de 2020, em sinal de que outro conjunto de acusações criminais poderia ocorrer em breve.

Os enroscos judiciais, no entanto, não prejudicaram sua campanha eleitoral. Ele ainda é o favorito na corrida pela indicação republicana para desafiar o presidente democrata Joe Biden nas eleições de 2024. Pelo contrário, a vantagem de Trump sobre o rival mais próximo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, aumentou. Uma pesquisa Reuters/Ipsos no início deste mês mostrou o líder do Partido Republicano à frente de seu ex-aliado, por 47% a 19%, entre os eleitores republicanos, uma margem maior do que sua vantagem de 44% a 29% antes da primeira acusação, em março.

