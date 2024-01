Trump recorre de decisão que o impede de participar das primárias no Maine

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou no noite de terça-feira 2 ao Tribunal Superior de Kennebec, no Maine, para anular a decisão que o proíbe de participar das primárias no estado neste ano. No texto de 11 páginas apresentado à corte, o republicano chamou a secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, de “tendenciosa” e a acusa de “preconceito” devido a sua filiação ao Partido Democrata.

A queixa também alegou que seus advogados não tiveram tempo nem oportunidade de apresentar a defesa ao tribunal, impedindo o devido processo legal. Trump, além disso, sugeriu que Bellows não tem autoridade legal para atender às contestações de sua candidatura e demandou que seu nome retornasse “imediatamente” como opção para as primarias.

A determinação, divulgada em dezembro de 2023, baseia-se na cláusula de insurreição da 14ª Emenda Constitucional Americana, que proíbe qualquer pessoa do Congresso, do exército e de governos federais e estaduais de violarem a Constituição por meio de rebeliões. Trump seria, então, passível de punição pelas tentativas de anular os resultados das eleições de 2020, que alçaram o democrata Joe Biden à Casa Branca, ao instigar uma invasão ao Capitólio, sede do poder Legislativo americano.

Decisão de Bellows

A audiência pública comandada por Bellows foi pautada na queixa de eleitores do Maine sobre a nomeação de Trump à corrida presidencial deste ano. Eles alegam que o ex-presidente deveria ser impedido de concorrer ao cargo pela sua participação no ataque “antidemocrático” de 6 de janeiro de 2021, no qual seus apoiadores ocuparam e vandalizaram o Capitólio. Na ocasião, cinco pessoas foram mortas, incluindo um policial atingido com extintor de incêndio na cabeça.

A secretária de Estado, em uma deliberação de 34 páginas, disse que os registros evidenciam que o republicano instigou eleitores trumpistas a acreditarem nas suas falsas acusações de fraude eleitoral, de forma a tentar impedir a transferência de poderes. A proibição de uma nova candidatura seria, então, uma resposta a “um ataque às fundações do nosso governo”.

“Estou ciente de que nenhum secretário de Estado jamais privou um candidato presidencial do acesso ao voto com base na Seção Três da Décima Quarta Emenda”, escreveu Bellows. “Também estou ciente, porém, de que nenhum candidato presidencial jamais se envolveu em insurreição.”

O efeito da medida, no entanto, foi suspenso para que Trump tivesse o direto de recorrer à decisão. O tribunal terá até o dia 17 de janeiro para chegar a uma resolução sobre o assunto.

Tempo fechado no Colorado

A trava do Maine seguiu os mesmos passos do Colorado, onde o Supremo Tribunal estadual concluiu, na semana anterior, que o ex-presidente deveria ser excluído das primárias – também pelo episódio de 6 de janeiro. Da mesma forma, a medida ainda não foi colocada em efeito para que Trump possa apelar à corte.

Tanto o Partido Republicano do Colorado como o grupo de seis eleitores do Colorado, que tentam barrar Trump, recorreram à Suprema Corte para tratar sobre a elegibilidade do candidato a partir das definições da Carta Magna. Na contramão, o Supremo do Michigan, estado-chave para a vitória presidencial, deu o aval para que o ex-presidente participe das primárias locais.