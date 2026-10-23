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Trump reclama que CEO da Google rejeitou pedido para renomear o Oceano Atlântico

Presidente dos EUA afirmou que ligou para Sundar Pichai, que comanda big tech norte-americana, para formalizar o pedido

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 11h35 | Atualizado em 23 out 2026, 12h06
Close-up do rosto de um homem branco com cabelos loiros e pele bronzeada, olhando para a esquerda, com expressão séria. Ele veste um terno escuro e camisa branca, e o fundo é azul
Donald Trump (Alex Wong/Getty Images)
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Trump reclama que CEO da Google rejeitou pedido para renomear o Oceano Atlântico Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ligou para o CEO da Google, Sundar Pichai, e pediu a ele para mudar o nome do Oceano Atlântico para “Oceano das Américas”, mas teve seu pedido rejeitado. A revelação ocorreu durante discurso em comício na Carolina do Sul nesta quarta-feira, 21.

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Segundo Trump, Pichai rejeitou o pedido porque os oceanos “são diferentes” de outros corpos d’água anteriormente renomeados pela Google, porque banham muitos países. O líder norte-americano, então, disse ao público que desistiria da investida. “Só gosto de dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Não vou colocar nem ‘Trump’ nem ‘América’ [pronome de EUA] em nenhum outro oceano além desses dois. Então, liguei para o [CEO da] Google Maps e conversei com um cara brilhante, Sundar. Disse: ‘Sundar, estou pensando no Oceano Atlântico. Você consegue cuidar disso? ’ ‘Não, não, não, desta vez não vou fazer isso. ’ Ele disse: ‘Os oceanos são diferentes, senhor. Eles banham muitos países. Por favor, não nos peça para fazer isso. ’ Então, provavelmente vou desistir”, afirmou Trump.

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O Google, que pertence à Alphabet, mudou o nome do Golfo do México para “Golfo da América” em seus mapas para usuários dos Estados Unidos depois que Trump ordenou a alteração, em janeiro de 2025.

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