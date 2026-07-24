Trump receberá Netanyahu na Casa Branca em meio a tensões com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca na próxima terça-feira, 28, durante uma visita oficial do líder israelense a Washington.

Segundo o gabinete de Netanyahu, o premiê viajará aos Estados Unidos na segunda-feira, 27, a convite de Trump. Além da reunião bilateral, ele participará da cerimônia fúnebre do senador republicano Lindsey Graham, um forte apoiador de Israel que morreu neste mês aos 71 anos.

Desde o retorno de Trump à presidência no ano passado, os dois líderes já se encontraram seis vezes na Casa Branca, mais do que qualquer outro chefe de governo estrangeiro. Apesar da relação próxima, marcada por elogios públicos de Netanyahu ao republicano, a parceria passou por desgastes nos últimos meses, especialmente em meio às negociações envolvendo o Irã e à troca de críticas entre os dois.

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A visita ocorre enquanto Trump avalia a possibilidade de retomar uma ofensiva militar de grande escala contra o Irã. Na quinta-feira, o ocupante do Salão Oval disse ao portal de notícias Axios que está considerando seriamente autorizar um “ataque massivo” maior do que qualquer outro já lançado contra o Irã. A reunião com Netanyahu, portanto, poderá servir para alinhar estratégias entre os dois países.

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Zelensky na Casa Branca

Também na próxima terça-feira, o presidente americano deve receber seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, segundo um funcionário da Casa Branca.

Kiev ainda não confirmou de imediato o encontro de Zelensky com Trump nem se ele comparecerá à cerimônia em memória de Graham, que também era um defensor ferrenho da Ucrânia.

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Zelensky afirmou na quarta-feira que conversou com o enviado de Trump, Steve Witkoff, e com seu genro, Jared Kushner, em uma tentativa de reativar as negociações paralisadas para pôr fim à guerra de quatro anos com a Rússia.