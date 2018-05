Trump recebe Kim Kardashian na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou na quarta-feira, 30, com a estrela de reality show Kim Kardashian West. A socialite foi recebida no Salão Oval para falar em nome de uma mulher que cumpre pena de prisão perpétua por delitos com drogas.

Kardashian pede ao presidente e sua equipe o perdão de Alice Marie Johnson, 63, que já passou mais de duas décadas presa e não é elegível para liberdade condicional.

Em sua conta no Twitter, Trump publicou uma foto da visita e disse que teve “uma grande reunião”. “Falamos sobre reforma carcerária e condenações”, afirmou o presidente.

Kim Kardashian também se encontrou com Jared Kushner, genro e assessor sênior de Trump, que está a cargo da campanha do governo para uma reforma do sistema prisional do país.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Antes, no Twitter, ela disse: “Feliz aniversário, Alice Marie Johnson. O dia hoje é seu”. Em uma entrevista no início deste mês, a socialite disse que ficou comovida com a história de Johnson após ver um vídeo nas redes sociais. “Penso que ela realmente merece uma segunda chance na vida. Vou fazer o possível para libertá-la.”

Alice Marie Johnson foi condenada em 1996 a oito crimes relacionados a uma operação de tráfico de cocaína envolvendo mais de uma dezena de pessoas, em Memphis. A Suprema Corte rejeitou sua apelação.

(Com Estadão Conteúdo e AP)