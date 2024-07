Trump realiza primeiro comício de campanha desde a desistência de Biden

Donald Trump realizará nesta quarta-feira, 24, seu primeiro comício de campanha desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistiu de sua candidatura à reeleição e declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo na disputa.

O evento onde Trump discursará às 18h do horário local (19h em Brasília) acontece em Charlotte, na Carolina do Norte, estado importante para a corrida à Casa Branca onde o ex-presidente venceu por 1,5 ponto percentual contra Biden em 2020.

Espera-se que o candidato republicano redirecione o foco do seu discurso à nova opositora, que já conquistou o número mínimo de delegados para ser candidata pelo Partido Democrata. Desde a desistência de Biden, Trump intensificou suas críticas a Kamala, afirmando que a vice-presidente será “mais fácil” de derrotar e é “a mesma coisa que Biden, mas muito mais radical”.

Com a segurança reforçada após a tentativa de assassinato de Trump em um comício eleitoral na Pensilvânia, no início deste mês, o evento eleitoral de Charlotte, assim como o do fim de semana em Michigan, será realizado em uma arena coberta.

Em um movimento incomum, o ex-presidente falou com repórteres em uma teleconferência nesta terça-feira 23 sobre os planos para sua campanha. Trump afirmou que está disposto a debater com Kamala “mais de uma vez” e que a possível candidata democrata era parcialmente responsável por um fluxo recorde de entrada de imigrantes nos Estados Unidos.

“Ela é uma pessoa de esquerda radical, e este país não quer que uma pessoa de esquerda radical o destrua”, disse Trump na ligação. “Ela quer fronteiras abertas. Ela quer coisas que ninguém quer.”

Em uma pesquisa divulgada pela agência de notícias Reuters e pelo Instituto Ipsos na terça-feira, Kamala lidera as intenções de voto, com 44%, contra 42% de Trump.

Também nsta quarta-feira, Biden discursará na Casa Branca em sua primeira aparição pública após abandonar a candidatura à reeleição para explicar os motivos de sua decisão.