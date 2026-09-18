Trump proíbe acesso de três veículos da imprensa à Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 18, o banimento de equipes das redes de TV CNN e MSNow, assim como o site jornalístico Politico, da Casa Branca, acusando-as de espalhar “notícias falsas”.

“Tenho orgulho de anunciar que, com efeito imediato, estou banindo a rede de notícias falsas CNN, a MSNow e a Politico da Casa Branca como resultado de sua constante ‘reportagem’ de NOTÍCIAS FALSAS”, escreveu nas redes sociais. Segundo ele, “os veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”.

A medida segue a decisão do presidente americano, em fevereiro de 2025, de impedir a presença de jornalistas da agência de notícias Associated Press no Salão Oval, no avião presidencial Air Force One e em outros eventos de porte reduzido — que não comportam a equipe de imprensa completa —, em retaliação à decisão do veículo de não seguir sua iniciativa de mudar o nome do Golfo do México.

Trump frequentemente reage com irritação à cobertura jornalística que considera desfavorável a si mesmo e tem um histórico de mover ações judiciais contra veículos de imprensa e de atacar repórteres individualmente, seja pessoalmente ou pelas redes sociais.

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Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, o presidente moveu ações judiciais contra o The New York Times, o The Wall Street Journal, a BBC e outros veículos de imprensa.