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Trump posta lista dos melhores presidentes dos EUA que põe ele mesmo em primeiro lugar

Sem indicação de onde vem a avaliação, ele aparece como 'o melhor de todos os tempos'; desafetos como Biden e Obama são apontados como 'fracassos'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 11h39 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h03
Donald Trump, homem branco de cabelos loiros, vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, fala com a boca aberta. Ao fundo, desfocadas, bandeiras dos Estados Unidos
Donald Trump no Salão Oval, na Casa Branca, em Washington, na manhã d segunda-feira, 10 (JIM WATSON/AFP)
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Donald Trump compartilhou nas redes sociais uma lista dos melhores presidentes dos Estados Unidos, em que ele próprio aparece sozinho em uma categoria denominada “o maior de todos os tempos”, acima de figuras como Abraham Lincoln, George Washington e Franklin D. Roosevelt.

A lista, publicada na sua conta da Truth Social, rede da qual é dono, na quinta-feira 27, agrupa os mandatários nas categorias: “Grandes”, “Quase Grandes”, “Na Média” e “Fracassos”. Trump ocupa sozinho o patamar mais alto, enquanto Lincoln, Washington e Roosevelt, bem como Woodrow Wilson, Thomas Jefferson e Andrew Jackson estão posicionados na categoria imediatamente inferior.

Duas imagens lado a lado. À esquerda, um gráfico hierárquico de presidentes dos EUA, com Donald Trump no topo como The Greatest, seguido por categorias como Great, Near Great, Average, Below Average e Failures. À direita, uma captura de tela de um tweet de Donald Trump mostrando um vídeo da CNN com um homem de terno ao lado de uma tela que exibe uma pesquisa: The President Republicans Most Admire, com Trump (53%), Reagan e Lincoln
Trump posta lista que o coloca como melhor presidente da história dos EUA (Truth Social/Reprodução)

Embora a aprovação do ocupante do Salão Oval esteja em declínio desde o início da guerra no Oriente Médio, que afetou diretamente o bolso dos americanos devido à disparada da gasolina com o fechamento do Estreito de Ormuz, a publicação em que ele se vangloria veio pouco após uma pesquisa revelar que a maioria dos eleitores republicanos é mais propensa a apontar Trump como o presidente que mais admiram do que Ronald Reagan ou Lincoln.

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Não há indicação de quem fez a avaliação para a lista compartilhada por Trump, mas ela parece imitar um famoso ranking presidencial publicado pela revista LIFE em novembro de 1948. Na época, as classificações foram elaboradas por meio de consultas com 55 historiadores. A versão de Trump parece manter a maior parte das classificações originais — mas inventou a categoria à parte do “maior de todos os tempos” e colocou os desafetos democratas Joe Biden e Barack Obama entre os “Fracassos”.

Montagem de dez presidentes americanos em duas fileiras, com a bandeira dos EUA ao fundo. A fileira superior, FIVE WHO BUILT AMERICA, inclui Washington, Lincoln, Jefferson, Reagan e Trump. A fileira inferior, FIVE WHO BROKE IT, mostra Buchanan, Wilson, Carter, Obama e Biden. O post é de Donald J. Trump em 28 de agosto de 2026
Outra postagem de Trump mostra quem ‘construiu’ e quem ‘quebrou’ os EUA (Truth Social/Reprodução)
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Donald Trump
Estados Unidos
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