Trump posta lista dos melhores presidentes dos EUA que põe ele mesmo em primeiro lugar

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Donald Trump divulgou uma lista dos melhores presidentes dos EUA em sua rede social, colocando-se sozinho na categoria “o maior de todos os tempos”. Figuras históricas como Abraham Lincoln e George Washington foram classificadas em patamares inferiores, enquanto desafetos como Biden e Obama apareceram como “fracassos”.

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Donald Trump compartilhou nas redes sociais uma lista dos melhores presidentes dos Estados Unidos, em que ele próprio aparece sozinho em uma categoria denominada “o maior de todos os tempos”, acima de figuras como Abraham Lincoln, George Washington e Franklin D. Roosevelt.

A lista, publicada na sua conta da Truth Social, rede da qual é dono, na quinta-feira 27, agrupa os mandatários nas categorias: “Grandes”, “Quase Grandes”, “Na Média” e “Fracassos”. Trump ocupa sozinho o patamar mais alto, enquanto Lincoln, Washington e Roosevelt, bem como Woodrow Wilson, Thomas Jefferson e Andrew Jackson estão posicionados na categoria imediatamente inferior.

Embora a aprovação do ocupante do Salão Oval esteja em declínio desde o início da guerra no Oriente Médio, que afetou diretamente o bolso dos americanos devido à disparada da gasolina com o fechamento do Estreito de Ormuz, a publicação em que ele se vangloria veio pouco após uma pesquisa revelar que a maioria dos eleitores republicanos é mais propensa a apontar Trump como o presidente que mais admiram do que Ronald Reagan ou Lincoln.

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Não há indicação de quem fez a avaliação para a lista compartilhada por Trump, mas ela parece imitar um famoso ranking presidencial publicado pela revista LIFE em novembro de 1948. Na época, as classificações foram elaboradas por meio de consultas com 55 historiadores. A versão de Trump parece manter a maior parte das classificações originais — mas inventou a categoria à parte do “maior de todos os tempos” e colocou os desafetos democratas Joe Biden e Barack Obama entre os “Fracassos”.