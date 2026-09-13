Trump pede que Zelensky interrompa ataques à infraestrutura de diesel da Rússia

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Em visita à Irlanda, Donald Trump pediu ao presidente ucraniano Zelensky que pare de atacar a infraestrutura de diesel da Rússia. Trump alega que a ofensiva está causando escassez mundial do combustível e prejudicando a economia global. Ele ressaltou que a Ucrânia possui outros alvos. Zelensky ainda não se manifestou.

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Em visita à Irlanda, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump pediu neste domingo, 13, que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, pare de fazer ataques à infraestrutura de diesel da Rússia. Na declaração, feita a jornalistas segundo a agência de notícias Reuters, Trump afirmou que está ocorrendo escassez do combustível e disse que a ofensiva ucraniana está “prejudicando o mundo”.

“O senhor Zelensky precisa fazer uma coisa: ele precisa parar de atacar o diesel na Rússia. Conversamos sobre isso. Ele tem vários outros alvos.”

O presidente americano afirmou que a falta de diesel que tem impactado o mundo não é causada pelo Oriente Médio, mas pela guerra entre Ucrânia e Rússia.

“Isso está prejudicando o mundo. Nós não queremos que ele atinja o diesel”, afirmou Trump.

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Até o momento, Zelensky não se posicionou sobre a declaração do presidente dos Estados Unidos. Em sua conta no X, escreveu sobre os ataques recentes ao território ucraniano.

“Na noite passada e nesta manhã, instalações energéticas, a Ukrzaliznytsia, empresas e edifícios residenciais comuns foram atacados.”

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Segundo o presidente ucraniano, apenas na última semana, cerca de 2 100 drones, 1 700 bombas aéreas e 78 mísseis foram lançados pela Rússia.

O conflito entre Rússia e Ucrânia teve início em fevereiro de 2022 e, nas ofensivas, ambos os países têm atacado estruturas estratégicas para atividades bélicas.

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No caso do petróleo, isso fatalmente impacta os setores econômico e logístico, considerando o uso do diesel para abastecimento de caminhões, trens e navios, por exemplo.

Ataques às refinarias

Ao menos desde abril, a Ucrânia tem intensificado o uso de drones para atacar instalações de petróleo estratégicas para a Rússia e causando falta do combustível no país. Além das refinarias, estações de armazenamento estão entre os alvos.

Em julho, a maior refinaria russa precisou interromper as atividades após uma ofensiva de Kiev e, no mês passado, um dos ataques deixou 13 mortos.

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O Kremlin já deu início a um plano de racionamento após 13% da produção ser afetada pelos drones ucranianos.