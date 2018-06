Trump pede que republicanos “não percam tempo” com questões de imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira (22) que os legisladores republicanos “não percam tempo” com temas de imigração até a realização das eleições legislativas de novembro. Também acusou os democratas de estarem “jogando” com um problema que não lhes interessou por décadas.

“Os republicanos deveriam deixar de perder o tempo com (temas) de imigração até que elejamos mais senadores e congressistas em novembro. Os democratas só estão jogando, não têm intenção de fazer nada para resolver este problema que se estende por décadas”, escreveu Trump em sua conta do Twitter.

O líder acrescentou que, caso não sejam cumpridas as previsões que apontam para uma provável melhoria dos resultados da oposição nas próximas eleições, os conservadores poderão aprovar “uma grande legislação”.

Estas afirmações foram feitas depois da comprovação de que os republicanos não contam com os votos necessários para manter a maioria nas duas casas do Congresso. O governo, em um cenário desfavorável no Congresso, não terá condições de aprovar projetos de lei. Entre ele, o que destina fundos do orçamento para a construção do muro fronteiriço.

Perante a impossibilidade de construir tal muro, o governo Trump iniciou em abril a polêmica política de “tolerância zero” nas fronteiras, que levou à separação das famílias de imigrantes que entravam no país desde o México.

“Devemos nos manter fortes na fronteira sul. Não podemos permitir que o nosso país seja alvo de imigrantes ilegais enquanto os democratas contam suas hipócritas histórias de tristeza e pena, com a esperança que lhes ajudem nas eleições”, justificou Trump hoje em outro tuíte.

Após a onda de críticas às medidas de “tolerância zero”, inclusive de dentro do Partido Republicano e de membros de sua família, o presidente optou nesta semana por assinar um decreto com o qual pretende pôr fim à separação familiar dos imigrantes.

“Com (o ex-presidente Barack) Obama e com outros, foram vistas as mesmas fotografias, e não fizeram nada a respeito!”, concluiu TRump.

As eleições legislativas americanas estão marcadas para novembro. Com a votação, os democratas esperam reconquistar a maioria de assentos no Senado e na Câmara dos Representantes.