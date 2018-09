Trump pede que Departamento de Justiça investigue autor de artigo no NYT

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira, 7, que o Departamento de Justiça investigue quem é o autor do artigo anônimo publicado no The New York Times nesta semana. O republicano afirmou também que está considerando tomar medidas judiciais contra o jornal.

A coluna foi escrita por um autor identificado apenas como um importante funcionário do governo americano. No texto, ele afirma que os próprios funcionários de Trump o veem como um perigo para o país.

O autor também admite ser parte de uma equipe de altos funcionários disposta a fazer uma “resistência silenciosa” e a “frustrar partes da agenda e as piores inclinações” do presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista a bordo do Air Force One, o avião presidencial, Trump afirmou que identificar o autor do artigo é uma necessidade de segurança nacional. Segundo o presidente, é preciso saber se o funcionário possui credenciais para acesso a informações sigilosas da Casa Branca. “Se ele vai a reuniões de alto nível sobre a China, Rússia ou Coreia do Norte, eu não quero ele nessas reuniões”, disse.

Trump afirmou ainda que o secretário de Justiça, Jeff Sessions, deveria usar seus poderes dentro do Departamento de Justiça para investigar o caso. “Eu acho que Jeff deveria estar investigando quem é o autor daquele artigo porque eu realmente acho que é uma questão de segurança nacional”, disse.

O presidente tem criticado Sessions constantemente nos últimos meses porque o culpa por não ter encerrado a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016, segundo a imprensa americana. Como secretário de Justiça, Sessions também atua como Procurador-Geral da República. O presidente já anunciou sua intenção de demitir o secretário após as eleições legislativas de meio de mandato, em novembro.

Quando perguntado se confia em seus funcionários da Casa Branca, Trump afirmou que sim, mas que se sente desconfiado quando vê alguém que não conhece em seu gabinete. “Temos uma Casa Branca realmente bem administrada e tranquila. É uma máquina bem lubrificada. Está funcionando lindamente ”, completou.

Trump participou de uma rápida sessão de perguntas com jornalistas quando viajava para Dakota do Norte, onde participará de um evento de arrecadação de fundos para a campanha do republicano Kevin Cramer, candidato ao Senado americano.