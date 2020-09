Trump pede Biden faça teste antidoping antes do 1º debate nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou suas redes sociais mais uma vez para atacar seu oponente a eleição a presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. Neste domingo, 27, ele disse que irá “exigir” que o adversário se submeta a um teste antidoping “antes, ou depois do debate de terça-feira à noite”, escreveu chamando Biden de “dorminhoco”. Os candidatos ficarão frente a frente pela primeira vez na campanha nesta semana.

“Pedirei insistentemente um pedido ante drogas do dorminhoco Joe Biden antes ou depois do debate na terça-feira à noite. Naturalmente, eu também concordarei em fazer um. Suas performances nos debates foram irregulares, para dizer o mínimo. Apenas as drogas poderiam ter causado essa discrepância?”, escreveu o presidente.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020