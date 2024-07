Trump é oficializado candidato republicano e anuncia J.D. Vance como vice

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump escolheu nesta segunda-feira, 15, o senador J.D. Vance como seu vice-presidente para as eleições que definirão o futuro da Casa Branca, previstas para 5 de novembro. O nome do novo companheiro de chapa foi anunciado na rede social trumpista Truth Social durante a Convenção Nacional do Partido Republicano. O evento, que se estende até esta quinta-feira, 18, também oficializou a candidatura do próprio Trump.

Há meses que o ex-presidente americano é o presumido presidenciável da legenda, mas uma votação nesta segunda-feira tornou isso oficial. Já não mais pré-candidato, recebeu apoio de um número suficiente de delegados republicanos para obter o posto – com ajuda especial daqueles vindos da Flórida, estado que transformou em seu lar após deixar Nova York.

Um vice radical

“Após longas deliberações e reflexões, e considerando os talentos tremendos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir a posição de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio”, escreveu o presidenciável republicano na rede social.

Trump descreveu o novo colega de chapa com uma série de elogios. Destacou que J.D. serviu “honoravelmente ao nosso país” no Corpo de Fuzileiros Navais, graduou-se na Universidade Estadual de Ohio em dois anos, “com honras”, e que é graduado pela Faculdade de Direito de Yale. Também parabenizou o livro do senador por Ohio, Hillbilly Elegy, que virou filme na Netflix (no Brasil, Era Uma Vez um Sonho, com Glenn Close e Amy Adams), “por defender os homens e mulheres trabalhadores do nosso país”.

A adesão de J.D. Vance à “direita dura” trumpista, com mais força neste ano, impulsionou sua popularidade. Ele ascendeu ao Senado nas midterms de 2022, eleições locais e legislativas fincadas no meio do mandato presidencial, após receber o endosso de Trump. Ex-desafeto que chegou a chamá-lo de “Hitler americano”, Vance comia poeira naquela disputa quando declarou seu arrependimento e caiu nas graças do ex-­presidente. Três semanas depois, venceu a corrida legislativa.

O filho do ex-presidente, Donald Trump Jr., deve apresentar o colega de chapa do pai na quarta-feira, 17, quando o postulante a vice fará um discurso.

Adeus, Pence

O político de 78 anos, de certo, não repetiria a última escolha. Suas desavenças com Mike Pence, conservador cristão que serviu como seu vice-presidente durante o mandato (2017-2021), ficaram às claras quando o colega se recusou a seguir as ordens do chefe para anular os resultados das eleições de 2020, que alçaram Joe Biden à presidência. A deslegitimação do sistema eleitoral pelo republicano culminou no ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, durante sessão do Congresso para confirmar a vitória democrata.

Com Pence fora do quadro, Trump já havia sussurrado aos aliados qualidades que gostaria que o seu possível sucessor. O vice deveria ser um “lutador” contra os democratas; indubitavelmente leal; bom de debate para enfrentar a número 2 de Biden, Kamala Harris; e que saiba permanecer no seu lugar, sem ofuscá-lo durante a campanha.

Dito isso, uma série de políticos, entre homens e mulheres, foram cotados pela imprensa americana. Mas três nomes estavam entre os finalistas: J.D. Vance, senador por Ohio, Doug Burgum, governador de Dakota do Norte, e Marco Rubio, senador pela Flórica – embora este último tenha negado nesta segunda-feira que seria o escolhido.