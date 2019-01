Trump oferece proteção a imigrantes em troca de recursos para muro

Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a liberação de 5,7 bilhões bilhões de dólares (cerca de 21 bilhões de reais) para a construção de um muro de aço na fronteira com o México em troca da proteção de três anos contra a deportação de milhares de jovens que vivem ilegalmente no país.

De acordo com Trump, o sistema de imigração nos Estados Unidos é disfuncional há vários anos devido a “impasse político” e”negligência”. O presidente voltou a dizer que o país enfrenta uma crise humanitária na fronteira com o México e que a falta de controle do local permite a entrada de criminosos e membros de gangues.

Trump também defendeu a liberação de 800 milhões de dólares (cerca de 3 bilhões de reais) para ajuda humanitária e 805 milhões de dólares para sistemas de tecnologia que detectem o ingresso de drogas no país. Além disso, propôs a contratação de 2.750 agentes de fronteira, agregar 75 equipes de juízes especializados em questões de imigração e defendeu que menores da América Central possam pedir, de dentro de seus países, asilo nos EUA.

A proposta busca acabar com o mais longo fechamento parcial de repartições públicas federais dos EUA, que está no 29º dia e afeta 800.000 funcionários federais, que não receberam seus salários este mês.”Este é um compromisso de bom senso que ambos os partidos devem abraçar”, destacou Trump ao apresentar a proposta em rede de televisão. O presidente ressaltou também que o plano pode ser levado a votação no Senado nesta semana.

(Com Estadão Conteúdo)