Trump oferece cargo a chefe do UFC e sugere lutadores para combater ‘esquerda lunática’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 7, que ofereceu ao empresário Dana White, presidente-executivo do Ultimate Fighting Championship (UFC), o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca. Em publicação na rede Truth Social, o republicano também pediu que o dirigente levasse lutadores de MMA para integrar sua equipe de auxiliares. Entre os nomes mencionados estão a brasileira Amanda Nunes, os russos Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev e os americanos Justin Gaethje, Kayla Harrison e Daniel Cormier, comentarista e ex-lutador.

“Tenho o prazer de anunciar que o grande Dana White, um lutador e guerreiro destemido, recebeu a oferta para assumir o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos. Solicitei que ele trouxesse consigo seus assistentes – mesmo que alguns não sejam do nosso país: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harris”, escreveu Trump.

O presidente americano continuou: “Precisamos dessas pessoas para nos defender contra a esquerda lunática. Dana será um secretário de imprensa como nenhum outro. Dana, por favor, aceite o cargo”. A postagem veio acompanhada de uma imagem de IA em que Dana aparece diante do púlpito da sala de imprensa da Casa Branca, mais as fotos dos outros atletas citados.

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Embora Trump tenha feito o convite publicamente, a seriedade da oferta foi questionada pela imprensa americana. Ainda não há confirmação de que White tenha aceito o cargo. A aproximação entre os dois, por outro lado, não é novidade: o empresário é aliado de longa data de Trump e já discursou em convenções do Partido Republicano. Em junho deste ano, organizou um evento do UFC no gramado da Casa Branca, como parte das comemorações pelos 250 anos da independência americana e do aniversário de 80 anos de Trump. O cargo de secretário de imprensa está vago desde a saída de Katie Zacharia, em 16 de outubro, após apenas cinco dias na função. Antes dela, a posição era ocupada por Karoline Leavitt, que deixou o posto em agosto após dar a luz a sua segunda filha.