Trump, Obama e May não são convidados para casamento de Harry e Meghan

Príncipe Harry e Megan Markle não incluíram em sua lista de convidados para o casamento real líderes políticos como Donald Trump, Barack Obama e Theresa May. Os noivos optaram, após consultar a rainha, que convidariam apenas pessoas próximas a eles e britânicos comuns que realizam algum trabalho de impacto.

O Palácio de Kensington anunciou nesta terça-feira que Harry e Meghan não farão uma lista oficial de líderes políticos para o casamento, pelo menos não aqueles com quem não possuem laços. O que deixa de fora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa, Melania. A Casa Branca confirmou que o presidente não recebeu o convite.

Apesar de ser amigo de Harry, o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michele também não participarão da cerimônia, confirmou a rede britânica BBC. No entanto, outros veículos, como a rede americana CNN e o Telegraph citam apenas que fontes ligadas à família real afirmaram que o nome do casal não está na lista, mas sem descartar um futuro convite.

A primeira-ministra britânica Theresa May também não está entre os convidados.

Diferentemente do casamento do Príncipe William com Kate Middleton, esta cerimônia não é considerada um evento oficial de Estado, pois Harry é apenas o quinto na linha de sucessão ao trono. O tamanho da igreja também pesou na hora da decisão.

Entre os 1.200 convidados estão britânicos que realizam trabalhos de impactos, como serviços voluntários e de ajuda. Também estará presente Amelia Thompson, uma menina de 12 anos que foi vítima no atentado de Manchester e teve suas cordas vocais danificadas por gritar de horror.

A cerimônia ocorrerá no dia 19 de maio na Capela São George no Castelo de Windsor.