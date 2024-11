Trump nomeia empresária da luta livre como secretária de Educação

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta terça-feira, 19, a cofundadora da empresa de luta livre World Wrestling Entertainment (WWE), Linda McMahon, para chefiar o Departamento de Educação, órgão que ele prometeu extinguir durante sua campanha eleitoral.

“Devolveremos a Educação para os ESTADOS, e Linda liderará esse esforço”, declarou Trump em um comunicado, com as maiúsculas que tanto gosta.

Ao anunciar a nova secretária da educação, o republicano destacou a experiência de McMahon na área, afirmando que ela “trabalhou duro” no Conselho de Educação de Connecticut e na administração da Universidade do Sagrado Coração, uma instituição católica privada, “dando às crianças a oportunidade de receber uma excelente Educação, independentemente do CEP ou da renda”.

Durante sua campanha eleitoral, Trump prometeu acabar com o Departamento de Educação caso retornasse à Casa Branca. “Eu digo isso o tempo todo. Estou morrendo de vontade de voltar a fazer isso. Em última análise, eliminaremos o Departamento federal de Educação”, disse ele em setembro durante um comício em Wisconsin.

Quem é Linda McMahon

Descrita por Trump como uma “defensora feroz dos direitos dos pais”, McMahon é copresidente da equipe de transição do republicano, que prepara o terreno para seu retorno à Casa Branca em janeiro. Ela tem como missão preencher cerca de 4 mil cargos no governo até o ano que vem.

Continua após a publicidade

McMahon também é ex-CEO da WWE, que ela cofundou com o marido, Vince McMahon. Enquanto ocupava o cargo, ela contribuiu para o crescimento da luta livre profissional nos Estados Unidos, que se tornou um ícone cultural e industrial.

Em 2009, ela renunciou à chefia da WWE para entrar na política, disputando duas vezes uma vaga no Senado em Connecticut. No entanto, foi derrotada por Richard Blumenthal em 2010 e por Chris Murphy em 2012.

Durante o primeiro mandato de Trump, McMahon foi nomeada para comandar a Administração de Pequenas Empresas (SBA), cargo que ocupou até 2019, quando renunciou para liderar um comitê de ação política pró-Trump, o America First Action. Ela também preside o America First Policy Institute, um think tank responsável por fornecer suporte estratégico e ideológico a Trump durante sua campanha.

McMahon é uma grande doadora e apoiadora de Trump desde os primeiros anos de sua candidatura à presidência, e afirma ser “privilegiada” por poder chamá-lo de “amigo e chefe”.