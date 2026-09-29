Trump nega ter oferecido alívio de sanções ao Irã; Teerã diz aguardar resposta sobre Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não ofereceu concessões ao Irã para encerrar a guerra, rejeitando relatos da imprensa que citavam autoridades americanas dizendo que ele estaria disposto a aliviar sanções e liberar fundos congelados em troca de medidas “concretas” relacionadas ao programa nuclear iraniano.

“Isso não é verdade. Eu não ofereci NADA a eles”, escreveu Trump na Truth Social na segunda-feira, 28.

A fala segue a retomada nesta semana de negociações indiretas para tentar encerrar a guerra. Mediadores do Catar tiveram para reuniões separadas com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em Nova York, e com representantes americanos. O ponto de partida das conversas foi uma versão modificada de uma proposta de ação apresentada por Teerã na semana passada, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

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Apesar da fala de Trump sobre não haver concessões, Araghchi disse que aguarda nesta terça-feira uma resposta de Washington à proposta de seu país para reabertura do Estreito de Ormuz.

Os intermediários do Catar “apresentaram ideias e nós as discutimos; eles pretendem apresentar mais uma vez o assunto à parte americana, e depois nos comunicarão a resposta definitiva” de Washington, declarou Araqchi. O chefe da diplomacia iraniana, que está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, afirmou que “os cataris esperam que isto seja resolvido até amanhã (terça-feira)”.

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“A abordagem atual se concentra exclusivamente no Estreito de Ormuz. A reabertura do estreito depende do cumprimento de certas condições que comunicamos à outra parte”, acrescentou.

A via marítima, fundamental para o trânsito mundial de combustíveis, está no centro do conflito entre Washington e Teerã, que começou com os ataques americanos e israelenses contra o Irã no fim de fevereiro. Quase 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo trafegavam por Ormuz antes da guerra.

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Entre as condições prévias para acabar com o bloqueio de Ormuz, o Irã exige um cessar-fogo de sete dias em todo o Oriente Médio e o desbloqueio de seus ativos congelados no exterior.