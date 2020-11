Trump não tem planos imediatos de conceder eventual derrota

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não planeja conceder derrota na eleição presidencial para Joe Biden caso a virada do democrata na Geórgia e na Pensilvânia se concretize, segundo veículos da imprensa americana, o que faria com que o ex-vice-presidente fosse declarado vencedor no Colégio Eleitoral. Com 98% das urnas apuradas, o ex-vice-presidente tem agora uma diferença de 0,08 ponto porcentual em relação ao republicano no estado.

Até as 11h do horário de Brasília, Biden tinha 3.295.319 votos, contra 3.289.725 do atual presidente. Se mantiver sua vantagem e for confirmado vencedor no estado, o democrata já estará eleito.

A Pensilvânia é um dos estados mais importantes do Colégio Eleitoral e dá a seu vencedor 20 delegados. Biden tem atualmente 253 delegados e precisa de mais 17 para consolidar sua vitória e chegar à Casa Branca.

Os estados do Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Alaska também não encerraram a contagem. As previsões, porém, apontam para uma vitória do democrata nos três primeiros, e de Trump nos dois últimos.

Segundo a rede Fox News, assessores estão dando conselhos ao presidente nas duas direções. Enquanto alguns acreditam que conceder derrota é o caminho a ser tomado, outros acreditam que ele precisa continuar sua estratégia de declarar, sem apresentar provas, uma fraude eleitoral, desafiando os resultados na Justiça.

O presidente provavelmente irá pedir uma recontagem de votos na Pensilvânia, além da já anunciada em Wisconsin. Ele também deve pedir uma recontagem na Geórgia e, se não ultrapassar Biden, no Arizona. Espera-se que a campanha de Trump apresente diversos desafios legais envolvendo o processo eleitoral.

De acordo com uma fonte ouvida pela Fox, o presidente “pode, no final, conceder. Ele ainda não está neste ponto”. Questionado sobre se a decisão seria resolvida em um futuro próximo, um assessor disse à Fox: “Não vejo como”.

Pouco depois das projeções colocarem Biden em vantagem, a equipe de campanha do republicano disse que “esta eleição não acabou”.

“As falsas projeções proclamando Joe Biden como vencedor são baseadas em resultados em quatro estados que estão longe de ser definitivos”, afirmou em comunicado o diretor de campanha Matt Morgan.