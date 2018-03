Trump não se reunirá com Kim sem ver “ações concretas”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se reunirá com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sem que veja “ações concretas” e “verificáveis” do país asiático em relação ao processo de desnuclearização, afirmou nesta sexta-feira a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

A porta-voz não quis confirmar data ou local para a reunião entre Trump e Kim. O encontro, que pode ocorrer antes de maio, foi anunciado na quinta pelo governo da Coreia do Sul.

Sanders também não detalhou as ações que os Estados Unidos esperam da Coreia do Norte, mas afirmou que Pyongyang prometeu desnuclearizar a península coreana e interromper os testes atômicos. Além disso, a porta-voz afirmou que Washington e Seul manterão os exercícios militares questionados pelo governo norte-coreano.

‘Pressão máxima’

Segundo o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, a estratégia que uniu sanções econômicas, ameaças militares e “pressão máxima” pela via diplomática foi o que abriu caminho para a histórica reunião.

Nesta sexta-feira, em uma nota oficial, Pence apontou que a oferta de Kim para um encontro com Trump era a “evidência” de que a estratégia da Casa Branca de isolar o governo de Pyongyang deu resultado.

De acordo com Pence, “os norte-coreanos vêm à mesa apesar dos Estados Unidos não terem feito nenhuma concessão”.

Por isso, acrescentou que “campanha de pressão máxima continuará até que a Coreia do Norte tome medidas concretas, permanentes e verificáveis para acabar com seu programa nuclear”.

(Com AFP e EFE)