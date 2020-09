Trump não pagou imposto de renda nos últimos dez anos, diz NYT 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que concorre à reeleição pelo Partido Republicano contra o democrata Joe Biden, teve suas finanças investigadas pelo jornal The New York Times. Segundo reportagem deste domingo, 27, Trump pagou apenas 750 dólares em imposto de renda em 2016 e novamente em 2017 – quando ele concorreu à Casa Branca e em seu primeiro ano de mandato – e se isentou de pagar a tarifa nos últimos 10 anos. O levantamento não traz detalhes de 2018 e 2019.

Como justificativa às autoridades, o atual presidente dos EUA disse que perdeu muito mais dinheiro do que ganhou. As informações foram obtidas a partir de dados tributários dos últimos 20 anos, colocados em sigilo por Trump, que nunca quis revelar o quanto pagava de imposto nem o valor de seu patrimônio.

Ainda segundo o jornal, Trump chegou a pagar mais impostos em outros países, incluindo mais de 16 mil dólares no Panamá, 145 mil dólares na Índia e 156 mil dólares nas Filipinas.

Além das incertezas que pairam sobre o capital de Trump, ele vive ainda uma batalha de auditoria sobre a legitimidade da restituição de impostos que giram em torno de 73 milhões de dólares. Após declarar ter perdido uma boa quantidade de dinheiro, Trump recebeu o valor, mas agora pode precisar devolver 100 milhões de dólares.

De acordo com a reportagem, essa é apenas uma indicação de que o presidente se candidatou em 2015 como uma forma de reanimar os negócios, mas o resultado acabou sendo melhor do que o esperado e Trump venceu o pleito contra Hillary Clinton e sucedeu Barack Obama na presidência.

Em nota, o advogado Alan Garten, da Trump Organization, disse que “a maioria das informações, se não todas, parecem estar imprecisas”. “Na última década, o presidente Trump pagou dezenas de milhões de dólares em impostos pessoais ao governo federal, incluindo o pagamento de milhões em impostos pessoais desde o anúncio de sua candidatura em 2015”, disse Garten em um comunicado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de notícias falsas as revelações do New York Times. “São ‘fake news’, totalmente inventadas”, afirmou durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. “Eu paguei muito, e também paguei muito imposto de renda a nível estatal, o estado de Nova York cobra muitos impostos”, defendeu-se o presidente republicano, sem dar mais detalhes.

