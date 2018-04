Trump, Macron e May avaliam ataque como bem-sucedido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump falou com os líderes da França e do Reino Unido individualmente para discutir a operação militar conjunta na Síria. A Casa Branca informou que Trump conversou com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, neste sábado após os ataques aéreos para o punir presidente da Síria, Bashar al-Assad, por um ataque químico contra civis na cidade de Douma atribuído ao governo sírio.

A Casa Branca disse que os líderes concordaram que os ataques aéreos na Síria “foram bem sucedidos e necessários para impedir o futuro uso de armas químicas”. O ataque químico de 7 de abril em Douma matou pelo menos 40 pessoas. Os EUA, a França e o Reino Unido dizem ter provas de que o ataque foi realizado pelo governo sírio. Assad nega que tenha usado armas químicas.