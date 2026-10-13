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Trump livrou aliados republicanos de 130 anos de cadeia com perdões presidenciais

Levantamento da agência Reuters mostra que presidente dos EUA criou rede que blinda políticos MAGA e esvazia órgãos anticorrupção

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 10h23 | Atualizado em 13 out 2026, 10h30
Donald Trump, com terno azul-marinho e gravata vermelha, fala em um microfone. Ao fundo, bandeiras dos EUA e o selo presidencial.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX WROBLEWSKI/AFP)
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Trump livrou aliados republicanos de 130 anos de cadeia com perdões presidenciais Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instrumentalizou o poder executivo de concessão de indultos para favorecer aliados políticos republicanos e apoiadores do movimento MAGA (MAke America Great Again), revelou uma investigação da agência de notícias Reuters nesta terça-feira, 13. Baseada no levantamento de 85 casos e entrevistas com mais de uma dúzia de promotores e juristas, a apuração escancarou um “padrão sistemático de favorecimento partidário” no uso de perdões presidenciais, segundo a reportagem.

De acordo com a investigação, das 85 autoridades públicas beneficiadas por medidas de clemência em acusações de corrupção, 36 eram republicanos eleitos, 19 eram nomeados políticos do Partido Republicano e nove haviam feito campanha para Trump. Apenas quatro eram democratas conhecidos. No total, os perdões pouparam esses aliados de cumprir 130 anos atrás das grades e evitaram o pagamento de US$ 15 milhões (R$ 75,35 milhões, na cotação atual) em multas.

A benesse presidencial permitiu que quase três quartos dos beneficiados saíssem antecipadamente da cadeia, evitassem julgamentos ou recuperassem direitos políticos. Além disso, mais de 75% dos favorecidos recusaram-se a cooperar com os promotores e a maioria jamais admitiu a culpa ou expressou arrependimento, substituindo o remorso por uma postura confrontacional e vitimização política.

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Crimes milionários e blindagem partidária

Entre os episódios mais emblemáticos está o de Michele Fiore, autoridade local de Nevada conhecida como “Lady Trump” pelo alinhamento irrestrito à agenda MAGA. Condenada por desviar US$ 80 mil (mais de R$ 400 mil) arrecadados para o memorial de um policial morto — verba gasta em cirurgia plástica, aluguel e no casamento da filha —, Fiore foi perdoada antes mesmo de sua sentença. Mesmo suspensa de funções judiciais, ela acumulou mais de US$ 250 mil em salários pagos com verba pública.

Mulher loira sorridente, com batom rosa e cachecol azul, segura uma estatueta dourada. Ao lado, um homem de uniforme bege e uma mulher de óculos escuros e casaco de tweed seguram objetos, em evento ao ar livre
Michele Fiore (centro): vereadora de Las Vegas conhecida como ‘Lady Trump’ foi perdoada após desviar US$ 80 mil. 31/01/2020 – (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal/Getty Images)
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Outro caso escandaloso envolveu Glen Casada e Cade Cothren, do Tennessee, perdoados pela implicação em um esquema de suborno e propina envolvendo fundos públicos. A clemência ocorreu após a intercessão direta do cantor country John Rich junto a Trump e chocou até republicanos. “Indivíduos eleitos para cargos públicos devem estar sujeitos a um padrão de conduta mais elevado”, criticou o vice-governador do estado, Randy McNally.

Nem mesmo cálculos políticos funcionaram como esperado: ao perdoar o deputado democrata Henry Cuellar, acusado de receber US$ 600 mil em propinas, Trump acreditava que ele mudaria de partido. Cuellar, porém, manteve sua candidatura pelos democratas. Revoltado, o presidente passou a atacá-lo publicamente, chamando-o de “uma pessoa desleal e ingrata” e “um perdedor que deveria estar cumprindo uma longa pena de prisão”.

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Desmonte dos órgãos de controle

O impacto dos indultos ultrapassa casos individuais e atinge a estrutura da Justiça americana. Para perdoar aliados, Trump atropelou o trâmite tradicional do Departamento de Justiça, recorrendo a consultores privados e amigos influentes. Juristas alertam que, com esse modus operandi, a lealdade pessoal ao presidente garante proteção jurídica integral, independentemente da gravidade da conduta criminosa.

“O sinal que ele envia com o poder de perdão é: se você me ajudar pessoalmente — a Donald Trump —, eu ajudarei você pessoalmente, mesmo que você tenha se envolvido em corrupção”, disse à Reuters Rachel Barkow, professora de direito da Universidade de Nova York.

A postura da Casa Branca acelerou o enfraquecimento do combate à corrupção. A Seção de Integridade Pública do Departamento de Justiça, que atuou na maioria dos 85 processos analisados, viu seu quadro despencar de 30 promotores para apenas dois. O número de casos relacionados à corrupção denunciados por ano caiu de centenas para zero durante o segundo mandato de Trump. Paralelamente, equipes especializadas do FBI foram dissolvidas pelo novo diretor, paralisando investigações sobre subornos e crimes financeiros perpetrados por agentes públicos.

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Diante da paralisia dos órgãos de fiscalização, promotores veteranos demonstram desalento com o futuro das instituições. “O presidente Trump está tentando acabar com a responsabilização de autoridades públicas e estabelecendo um padrão para incentivar a corrupção”, resumiu o ex-procurador federal Phillip Halpern, em entrevista à Reuters. O recado às próximas gerações de investigadores é alarmante: combater a corrupção estatal virou um risco para a própria carreira.

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