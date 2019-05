Trump irá enviar soldados para o Oriente Médio

O presidente americano Donald Trump anunciou que irá enviar 1500 soldados para o Oriente Médio. A ação, considerada preventiva, se deve ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. “Queremos ter proteção no Oriente Médio. Enviaremos um número relativamente pequeno de tropas, a maioria para proteção”, disse Trump momentos antes de partir para uma visita oficial ao Japão. O anúncio foi feito um dia depois do próprio Trump falar que não havia necessidade em fazer outros esforços militares na região. “Algumas pessoas talentosas estão sendo enviadas. Vamos ver o que acontece.”

A atitude do presidente desagradou alguns políticos americanos. Adam Smith, responsável pelo Comitê das Forças Armadas, classificou a medida como “inquietante”. “É pouco sábio se deslocar para aquela região sem uma estratégia definida. Corremos o risco de aumentar as tensões naquele local”, disse. “Eu adoraria saber de Patrick Shanahan, secretário da Defesa, como essa medida irá nos fortalecer.”

Estados Unidos e Irã são inimigos históricos. As duas partes voltaram a estremecer porque o presidente Trump declarou que irá atacar o país árabe “com grande força” caso os interesses dos americanos na região sejam desrespeitados. No início do mês, os Estados Unidos enviaram uma frota de porta aviões, bombardeiros e mísseis patriot para a região a fim de se proteger de uma ameaça de ataque dos iranianos.