Trump vai entregar troféu da Copa do Mundo à seleção vencedora?

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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que Donald Trump estará presente na final da Copa do Mundo de 2026 e entregará o troféu à seleção vencedora. A declaração, feita à Fox News, afasta dúvidas sobre o comparecimento do republicano, que não participou dos jogos iniciais do torneio.

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará presente na final da Copa do Mundo de 2026 e entregará o troféu à seleção vencedora do torneio. A declaração foi dada durante entrevista à emissora Fox News nesta terça-feira, 23, e afasta dúvidas sobre o comparecimento do republicano, que não esteve na partida de abertura do torneio.

“Estaremos juntos, eu e o presidente (Trump), aproveitando a final e entregaremos o troféu ao vencedor juntos, é claro”, disse Infantino durante uma participação no programa Fox & Friends. Ao ser questionado pelo apresentador Brian Kilmead se isso será feito em conjunto, o cartola confirmou: “Claro, estamos juntos o tempo todo”.

As declarações de Infantino acontecem em meio a uma sentida ausência de Trump das partidas do torneio. O republicano não esteve presente no jogo de abertura entre Estados Unidos e Paraguai, nem em nenhum dos outros jogos da competição, embora tenha enviado uma mensagem de apoio à equipe americana.

O governo americano não se manifestou oficialmente sobre os comentários, embora o perfil oficial de respostas rápidas da Casa Branca na rede social X, Rapid Response 47, tenha publicado o corte da entrevista com um emoji de olhos arregalados. “Presidente da Fifa, Gianni Infantino: ‘Estaremos juntos com o @POTUS curtindo a final da Copa do Mundo e entregando o troféu ao vencedor. 👀”, aponta a publicação.

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A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada em 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ainda não se sabe quais seleções estarão na final, mas a participação de Trump se alinha com comportamentos anteriores do republicano, que faz questão de marcar presença em grandes eventos esportivos.

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro de 2025, Trump participou de uma série de eventos esportivos importantes, como o Super Bowl, a final masculina do US Open de tênis, a corrida Daytona 500, partidas da liga universitária de futebol americano, a NCAA, e o jogo 3 das finais da NBA — onde foi vaiado por torcedores.

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