Trump indica ex-advogado pessoal para chefiar Departamento de Justiça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou nesta segunda-feira, 8, a indicação de Todd Blanche para assumir em definitivo o comando do Departamento de Justiça. Ex-advogado pessoal do republicano e secretário interino da pasta desde a saída de Pam Bondi, em abril, Blanche precisará agora passar pelo crivo do Senado para ser confirmado no cargo.

A escolha reforça o esforço de Trump para cercar-se de aliados de confiança em postos estratégicos do governo. Próximo ao presidente, Blanche chega à indicação sob questionamentos sobre sua atuação em casos politicamente sensíveis e pelo apoio a medidas voltadas a aliados do republicano que alegam ter sido alvo de perseguição política.

A indicação foi enviada oficialmente ao Senado após semanas de especulação. Trump já havia antecipado a decisão na quarta-feira passada, durante um evento fechado no Jardim das Rosas da Casa Branca, em vídeo divulgado por Dan Scavino, um de seus conselheiros mais próximos.

“Vou instruir Dan e todos os demais envolvidos nesse processo muito complicado, que vai ocorrer, creio eu, muito rapidamente, para que o tornemos secretário de Justiça permanente”, afirmou o presidente.

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Blanche comemorou a escolha pouco depois da divulgação do vídeo. “Não poderia estar mais feliz. Sempre que o presidente Trump indica você, é uma honra, a honra de uma vida”, disse em entrevista à emissora NewsNation.

Batalha no Senado

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Democratas já sinalizaram que pretendem usar a sabatina de confirmação do nome de Blanche para questionar a proximidade do indicado com Trump e sua atuação à frente do Departamento de Justiça nos últimos dois meses.

Entre os pontos que devem ser explorados estão decisões envolvendo investigações politicamente sensíveis e sua condução de desdobramentos ligados ao caso Jeffrey Epstein.

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Outro foco de críticas é o apoio de Blanche a iniciativas defendidas pela Casa Branca voltadas a aliados que alegam ter sido alvo de perseguição política. Uma das propostas prevê a criação de um fundo de US$ 1,8 bilhão com recursos públicos para indenizar pessoas que afirmam ter sido prejudicadas por investigações consideradas injustas pela administração Trump.

Apesar das resistências, o indicado demonstrou confiança em relação à aprovação de seu nome. “No processo de confirmação, trabalharemos com o Senado”, afirmou. “Estou muito otimista.”

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Blanche assumiu o Departamento de Justiça de forma interina após a demissão de Pam Bondi, anunciada por Trump no início de abril.

“Pam fez um trabalho tremendo supervisionando uma repressão massiva ao crime em todo o nosso país”, escreveu o presidente na ocasião. “Amamos Pam, e ela fará a transição para um novo emprego muito necessário e importante no setor privado.”

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A saída de Bondi já era considerada provável nos bastidores e marcou a segunda troca feminina no primeiro escalão do governo Trump. Antes dela, Kristi Noem deixou o comando do Departamento de Segurança Interna após desgastes relacionados à condução da política migratória.