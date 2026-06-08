🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Trump indica ex-advogado pessoal para chefiar Departamento de Justiça

Todd Blanche, que defendeu o presidente em processos judiciais e comanda a pasta de forma interina desde abril, deve enfrentar resistência no Senado

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 19h26
Homem de meia-idade, terno azul-marinho e gravata rosa, gesticula com a mão direita fazendo um círculo com o polegar e indicador, enquanto fala em um microfone. Ele está sentado em uma mesa, com documentos à frente, e um fundo desfocado de estantes de livros e pessoas
Visão geral criada por IA O procurador-geral dos EUA em exercício, Todd Blanche (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
Continua após publicidade
Trump indica ex-advogado pessoal para chefiar Departamento de Justiça Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou nesta segunda-feira, 8, a indicação de Todd Blanche para assumir em definitivo o comando do Departamento de Justiça. Ex-advogado pessoal do republicano e secretário interino da pasta desde a saída de Pam Bondi, em abril, Blanche precisará agora passar pelo crivo do Senado para ser confirmado no cargo.

A escolha reforça o esforço de Trump para cercar-se de aliados de confiança em postos estratégicos do governo. Próximo ao presidente, Blanche chega à indicação sob questionamentos sobre sua atuação em casos politicamente sensíveis e pelo apoio a medidas voltadas a aliados do republicano que alegam ter sido alvo de perseguição política.

A indicação foi enviada oficialmente ao Senado após semanas de especulação. Trump já havia antecipado a decisão na quarta-feira passada, durante um evento fechado no Jardim das Rosas da Casa Branca, em vídeo divulgado por Dan Scavino, um de seus conselheiros mais próximos.

“Vou instruir Dan e todos os demais envolvidos nesse processo muito complicado, que vai ocorrer, creio eu, muito rapidamente, para que o tornemos secretário de Justiça permanente”, afirmou o presidente.

Siga
Continua após a publicidade

Blanche comemorou a escolha pouco depois da divulgação do vídeo. “Não poderia estar mais feliz. Sempre que o presidente Trump indica você, é uma honra, a honra de uma vida”, disse em entrevista à emissora NewsNation.

Batalha no Senado

Continua após a publicidade

Democratas já sinalizaram que pretendem usar a sabatina de confirmação do nome de Blanche para questionar a proximidade do indicado com Trump e sua atuação à frente do Departamento de Justiça nos últimos dois meses.

Entre os pontos que devem ser explorados estão decisões envolvendo investigações politicamente sensíveis e sua condução de desdobramentos ligados ao caso Jeffrey Epstein.

Continua após a publicidade

Outro foco de críticas é o apoio de Blanche a iniciativas defendidas pela Casa Branca voltadas a aliados que alegam ter sido alvo de perseguição política. Uma das propostas prevê a criação de um fundo de US$ 1,8 bilhão com recursos públicos para indenizar pessoas que afirmam ter sido prejudicadas por investigações consideradas injustas pela administração Trump.

Apesar das resistências, o indicado demonstrou confiança em relação à aprovação de seu nome. “No processo de confirmação, trabalharemos com o Senado”, afirmou. “Estou muito otimista.”

Continua após a publicidade

Blanche assumiu o Departamento de Justiça de forma interina após a demissão de Pam Bondi, anunciada por Trump no início de abril.

“Pam fez um trabalho tremendo supervisionando uma repressão massiva ao crime em todo o nosso país”, escreveu o presidente na ocasião. “Amamos Pam, e ela fará a transição para um novo emprego muito necessário e importante no setor privado.”

Continua após a publicidade

A saída de Bondi já era considerada provável nos bastidores e marcou a segunda troca feminina no primeiro escalão do governo Trump. Antes dela, Kristi Noem deixou o comando do Departamento de Segurança Interna após desgastes relacionados à condução da política migratória.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Justiça
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).