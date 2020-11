Trump implode esperança democrata de levar o Texas

Confirmando seu favoritismo em um estado tradicionalmente republicano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu no Texas com 52% dos votos, levando os 38 votos do Colégio Eleitoral, com 78% das urnas apuradas.

Nesse sistema, cada estado recebe um certo número de votos baseado no tamanho de sua população. Há 538 votos em disputa, e o vencedor precisa receber 270 deles ou mais.

Com os 38 votos do Texas, o republicano somava 204 votos, atrás do democrata Joe Biden, com 223, às 02h da madrugada desta quarta-feira, 4.

Os primeiros resultados, com base em projeções da imprensa americana, atribuem até o momento vitória a Trump em 21 estados, incluindo Indiana, Kentucky, Tennessee e Virgínia Ocidental – estados em que ele venceu em 2016. Biden teria 18 estados.

Um dos resultados mais importantes até o momento para o republicano foi na Flórida, onde as pesquisas de opinião davam uma ligeira vantagem para seu adversário.