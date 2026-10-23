Trump ignora Constituição e volta a alegar que tem direito a disputar terceiro mandato nos EUA

Donald Trump voltou a sugerir que pode disputar um terceiro mandato como presidente dos Estados Unidos, apesar da proibição prevista na Constituição americana. Em um comício na quinta-feira, 22, em Sioux City, no estado de Iowa, o republicano afirmou, em tom de brincadeira, que teria esse direito porque, segundo ele, os democratas fraudaram a eleição presidencial de 2020.

“Não sei quem será o próximo presidente de vocês. Acho que a lei diz que não posso concorrer novamente, mas não tenho 100% de certeza”, afirmou Trump a apoiadores. Em seguida, retomou a alegação falsa de que venceu a disputa de 2020, na qual foi derrotado pelo democrata Joe Biden.

“Uma coisa é diferente: eles nos trapacearam na segunda eleição, porque vencemos três vezes. Então, acho que tenho o direito de concorrer novamente”, disse, provocando risos e aplausos da plateia.

A 22ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos proíbe que uma mesma pessoa seja eleita presidente mais de duas vezes. Trump venceu as eleições de 2016 e 2024, mas perdeu a disputa de 2020. A regra, portanto, impede que ele concorra novamente ao cargo, independentemente de suas alegações sobre o resultado daquela eleição.

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O presidente já manifestou interesse em permanecer no poder por mais quatro anos em outras ocasiões. Em outubro de 2025, disse a jornalistas que adoraria disputar um terceiro mandato. Em um comício no Texas, em fevereiro deste ano, voltou ao assunto: “Talvez devêssemos ter mais um mandato”, afirmou, alegando ter direito a isso.

A possibilidade também ganhou espaço entre seus apoiadores. No ano passado, a loja oficial de produtos de Trump começou a vender bonés com a inscrição “Trump 2028”. Em julho, o presidente chegou a usar um dos acessórios durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

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Aliados do republicano, porém, tratam as declarações como provocações. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, afirmou no ano passado que Trump se diverte provocando os democratas com a ideia de um terceiro mandato. Johnson também disse não ver uma maneira de alterar a Constituição para permitir uma nova candidatura.

Trump, por sua vez, reconheceu as limitações impostas pelo texto constitucional. No próprio comício de quinta-feira, afirmou que a regra é concisa e não deixa muita margem para interpretações que permitam uma nova candidatura.

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Com forte apoio de sua base política, o movimento Make America Great Again (Maga), Trump também tem incentivado os republicanos a votarem nas eleições legislativas de novembro como se ele próprio estivesse na disputa, numa tentativa de ampliar a maioria do partido no Congresso. A estratégia será testada em meio à queda dos índices de aprovação do presidente.