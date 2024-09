Trump ganha vantagem sobre Kamala em três estados-chave para eleição nos EUA

Uma pesquisa do jornal americano The New York Times em parceria com a Siena College, divulgada nesta segunda-feira, 23, revelou que o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump tem vantagem sobre a rival democrata, Kamala Harris, em três dos sete swing states — Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte —, onde as preferências se alternam entre os partidos e cujos delegados decidirão a eleição nos Estados Unidos.

No Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, que compõem o chamado Cinturão do Sol – área no sul e sudoeste do país que teve grande crescimento econômico e demográfico nos últimos anos, ao contrário do norte e nordeste, conhecido como “Cinturão da Ferrugem” –, a maioria dos eleitores acha que Trump melhorou suas vidas quando era presidente. Além disso, disseram temer que Harris não faria o mesmo.

O atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, venceu no Arizona em 2020 – por pouco mais de 10.400 votos. Agora, Trump está à frente de Harris, com 50% das intenções de voto contra 45%, segundo a pesquisa. Má notícia para ela: em outro levantamento do NYT feito em agosto, a democrata liderava por cinco pontos percentuais. Os eleitores latinos, em particular, parecem ter se afastado de Harris, embora um número significativo — 10% — tenha dito que agora está indeciso.

Na Carolina do Norte, onde Trump derrotou Biden por menos de 75 mil votos em 2020, o ex-presidente tem uma pequena vantagem sobre Harris (49% contra 47% das intenções de voto). E na Geórgia, um estado onde Biden venceu por pouco menos de 11.800 votos em 2020, o o republicano continua a ter uma ligeira vantagem sobre Harris (49% a 45%). A margem de erro em cada estado é entre quatro e cinco pontos percentuais.

Continua após a publicidade

O levantamento tirou a conclusão que os eleitores nesta parte do país estão mais preocupados com seu próprio futuro e com o futuro da nação, sugerindo que a retórica sombria da campanha republicana — “Nosso país está se perdendo, somos uma nação fracassada”, disse Trump no debate — pode estar encontrando eco em alguns eleitores.

Essa pesquisa traz alguns dos melhores resultados para Trump nesses estados em semanas, segundo analistas. No entanto, cerca de 15% do eleitorado no Arizona, Geórgia e Carolina do Norte se descreveram como indecisos ou “não definitivamente decididos” sobre qual candidato escolher. Devido às margens estreitas, a principal evidência desses números é que, em uma nação dividida, essa disputa presidencial deve ser uma das mais acirradas da história.