Trump faz teste para saber se está com coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 14, que fez exames para saber se está infectado com o novo coronavírus. Em pronunciamento na Casa Branca, o republicano disse que o teste foi realizado na noite de sexta-feira, mas não detalhou quando o resultado sairá.

A imprensa americana pressionava o presidente por maiores esclarecimentos – se havia ou não se submetido a um teste de contágio do Covid-19, por exemplo – desde que foi confirmado que o secretário de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, estava contaminado. Wajngarten integrava a comitiva do presidente Bolsonaro que viajou a Miami no último fim de semana. Na ocasião, Bolsonaro e Trump jantaram juntos e realizaram reuniões bilaterais.

Duas outras pessoas que estavam com o presidente em Mar-a-Lago – o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e a advogada pessoal de Bolsonaro, Karina Kufa – testaram positivo. Outros integrantes da comitiva, como o deputado Eduardo Bolsonaro, o ‘zero três’, e a primeira-dama Michelle Bolsonaro receberam resultados negativos para o novo coronavírus. O presidente Bolsonaro também se submeteu aos testes e anunciou nas redes sociais que não estava infectado.

O governo brasileiro comunicou oficialmente a Casa Branca na quinta-feira sobre o diagnóstico de Wajngarten está infectado. “O governo brasileiro (…) comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento [contaminação de Wajngarten] para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias”, disse o Palácio do Planalto, na ocasião, em nota. Mesmo com a confirmação do diagnóstico do brasileiro, Donald Trump havia afirmado que não estava “preocupado”. Em um primeiro momento, a Casa Branca informou que o presidente não iria se submeter a testes do Covid-19.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro primeiro minimizou o impacto do novo coronavírus, mas depois apareceu em uma transmissão nas redes sociais usando máscara cirúrgica. Ele também fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite de quinta desestimulando protestos que haviam sido convocados para este domingo 15.