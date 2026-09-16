Trump faz novas críticas ao governo brasileiro no combate ao PCC e CV

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Donald Trump criticou o governo brasileiro por suposta falha em combater o PCC e o Comando Vermelho, classificando o Brasil como “centro para o fluxo global de cocaína”. As declarações fazem parte de um documento enviado ao Congresso dos EUA, alertando sobre a ameaça crescente dessas facções.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas críticas ao governo brasileiro em um documento enviado ao Congresso norte-americano nesta terça-feira, 15.

Trump escreveu que “enquanto muitos governos ocidentais estão tomando ações corajosas para reduzir o fluxo de drogas e erradicar cartéis, o governo do Brasil falhou em confrontar as organizações designadas como terroristas internacionais Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho”. Para ele, essa carência transformou o Brasil em um “centro para o fluxo global de cocaína”.

Ele disse ainda que as facções PCC e CV são “uma ameaça crescente à paz e à segurança em todo o mundo, e o governo brasileiro deve tomar medidas agressivas urgentemente para confrontar e derrotá-las antes que elas cresçam e se espalhem. ”

As afirmações fazem parte de uma diretiva que o presidente dos Estados Unidos tem de enviar ao Legislativo local, citando quais são os países com maior tráfico e produção de drogas naquele ano. Trump apontou 23 nações –o Brasil não é uma delas, mas foi citado no documento mesmo assim.

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Os países listados no documento são Afeganistão, Bahamas, Belize, Bolívia, Burma, China, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, Jamaica, Laos, México, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Peru e Venezuela.

Outros países com quem Trump tem se estranhado também foram citados nessa diretiva mesmo sem constar nesse rol, como o Canadá. O presidente norte-americano disse que o país vizinho precisa tomar medidas significativas para desmantelar laboratórios de drogas sintéticas, como o fentanil. Como os brasileiros, os canadenses também estão sofrendo com um tarifaço e restrições sobre importações nos Estados Unidos.