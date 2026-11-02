Trump faz discurso racista contra candidato democrata ao Senado em comício nos EUA

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Durante comício em Iowa, Donald Trump lançou ataques e injúrias raciais contra Abdul El-Sayed, candidato democrata muçulmano ao Senado por Michigan. Chamando-o de “jihadista” e fazendo comentários preconceituosos, Trump tenta influenciar uma disputa crucial para o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou um de seus últimos comícios antes das chamadas midterms, eleições de meio de mandato que colocam o controle do Congresso americano em disputa, para lançar ataques duros e injúrias raciais contra um dos candidatos democratas mais bem posicionados para derrotar seu rival republicano em uma corrida decisiva pelo Senado.

Durante um evento de campanha em Iowa, Trump chamou de “jihadista” o médico progressista Abdul El-Sayed, que é muçulmano e concorre ao Senado pelo Michigan. O pleito terá um papel decisivo na definição de qual partido terá maioria na casa legislativa a partir de 2027. O presidente americano também usou termos abertamente racistas para atacar El-Sayed, afirmando que o Congresso teria de “arrumar um detector de metais especial para o Abdul” caso ele fosse eleito.

“Se vocês votarem nesse lunático jihadista que quer destruí-los, é porque estão loucos”, disparou Trump no palco.

Segundo levantamento New York Times/Siena College divulgado nesta segunda-feira, 2, El-Sayed aparece com 53% das intenções de voto, 11 pontos percentuais à frente do ex-congressista republicano Mike Rogers (42%).

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Disputa acirrada e polêmicas

A disputa em Michigan ganhou atenção nacional nos últimos dias, depois que Hayley Stevens — que foi derrotada por El-Sayed nas primárias do Partido Democrata em agosto — endossou o republicano Rogers. A briga que se avizinhava entre os dois democratas se intensificou devido à veiculação de uma peça publicitária que sugeria uma relação entre a disparada da inflação nos Estados Unidos e o apoio militar americano a Israel em sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

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A deserção de Stevens tão perto das eleições provocou críticas entre lideranças democratas, como Chuck Schumer, líder do partido no Senado. Trump, por outro lado, cobriu a ex-candidata de elogios por ter se voltado contra El-Sayed, incentivando-a a ingressar no Partido Republicano.

“Foi algo incrível… Eu adoraria que ela se juntasse ao Partido Republicano. Acho que isso pode acontecer”, disse ele durante o comício em Iowa, durante o qual qualificou o republicano Mike Rogers como “o rosto da tradição americana”.

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Trump aproveitou para voltar a criticar El-Sayed: “Esse país precisa de um pouco dessa tradição americana. Não precisamos de comunistas, jihadistas ou da Irmandade Muçulmana”, bradou, orientando os eleitores a “fazerem de conta que sou eu na cédula eleitoral”.