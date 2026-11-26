Trump exige que Putin reduza ‘agressão militar’ na Europa, que acusa Rússia de ‘provocações’
Presidente dos EUA diz ter abordado tema em bilateral na China para facilitar acordo de paz na Ucrânia, em meio a episódios como queda de mísseis na Polônia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta quinta-feira, 26, ter solicitado ao mandatário russo, Vladimir Putin, que diminua a “agressão militar” na Europa para possibilitar um acordo de paz para o fim da guerra na Ucrânia. O pedido foi realizado durante o encontro entre os dois líderes na semana passada, na China, ocasião em que Trump expressou que a aceitação de Moscou ajudaria a encerrar o conflito em breve.
“Durante minhas conversas na China com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dediquei muito tempo a apresentar a ele que eu gostaria de ver o presidente Putin retirar toda a agressão militar contra territórios na Europa, na esperança de que se possa alcançar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, e que isso ocorra em breve”, postou o republicano em sua plataforma, Truth Social. “Acredito realmente que há uma grande possibilidade de que isso aconteça”, complementou.
As declarações de Trump foram feitas um dia após ele receber o chefe da Otan, Mark Rutte, no estado da Flórida. Em declaração conjunta divulgada após a reunião, ambos pediram que a Rússia não estendesse a guerra na Ucrânia, evitando qualquer ação que, de forma intencional ou não, possa agravar o conflito. O presidente americano informou Rutte sobre suas conversas com Putin e, em contraste com críticas recentes que fez à Ucrânia por atacar alvos dentro do território russo, desta vez não insistiu que Kiev demonstrasse moderação semelhante.
A cobrança pública representa uma mudança de tom em relação ao comportamento exibido por Trump durante a cúpula em Shenzhen. Na ocasião, durante reuniões bilaterais e com a participação do presidente chinês Xi Jinping, o mandatário norte-americano cumprimentou Putin dizendo “Quem é ele? É meu amigo” e apertando sua mão.
O gesto reacendeu, em Kiev e em diversas capitais europeias, o receio de que o ocupante do Salão Oval estivesse voltando a se aproximar de Putin. Isso porque a apreensão dos governos europeus já vinha crescendo diante de “provocações russas”, como o recente caso em que dois mísseis russos caíram em território polonês.
Negociações de paz
Detalhes sobre as negociações diplomáticas dos EUA com a Rússia foram abordados por Jared Kushner, genro de Trump e enviado especial do presidente à Rússia, juntamente com Steve Witkoff, em entrevista ao podcast alemão MD Meets na quarta-feira, 25. Na ocasião, Kushner afirmou que Putin “demonstrou moderação” ao concordar em não utilizar armas nucleares, classificando o líder russo como “um mestre da política”. Kushner também caracterizou o conflito na Ucrânia como uma “guerra indireta na qual a Europa financia e arma a Ucrânia contra a Rússia”.
Apesar dessa avaliação, o enviado reconheceu que o controle dos territórios reivindicados por Moscou no leste ucraniano continua sendo o principal ponto de conflito com Putin. “O que Steve e eu deduzimos, após passarmos muitas horas com o presidente Putin e a equipe russa, é que a questão territorial encontra-se, neste momento, em um impasse”, contou. “Basta um pequeno erro de cálculo para que a situação saia completamente do controle”, concluiu, referindo-se à guerra na Ucrânia.