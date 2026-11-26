Ler Resumo





Donald Trump afirmou ter pedido a Vladimir Putin a redução de ações militares na Europa para viabilizar um cessar-fogo com a Ucrânia. O apelo ocorre após encontro com o chefe da Otan e relatos de enviados americanos sobre o impasse nas negociações territoriais com Moscou.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta quinta-feira, 26, ter solicitado ao mandatário russo, Vladimir Putin, que diminua a “agressão militar” na Europa para possibilitar um acordo de paz para o fim da guerra na Ucrânia. O pedido foi realizado durante o encontro entre os dois líderes na semana passada, na China, ocasião em que Trump expressou que a aceitação de Moscou ajudaria a encerrar o conflito em breve.

“Durante minhas conversas na China com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dediquei muito tempo a apresentar a ele que eu gostaria de ver o presidente Putin retirar toda a agressão militar contra territórios na Europa, na esperança de que se possa alcançar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, e que isso ocorra em breve”, postou o republicano em sua plataforma, Truth Social. “Acredito realmente que há uma grande possibilidade de que isso aconteça”, complementou.

As declarações de Trump foram feitas um dia após ele receber o chefe da Otan, Mark Rutte, no estado da Flórida. Em declaração conjunta divulgada após a reunião, ambos pediram que a Rússia não estendesse a guerra na Ucrânia, evitando qualquer ação que, de forma intencional ou não, possa agravar o conflito. O presidente americano informou Rutte sobre suas conversas com Putin e, em contraste com críticas recentes que fez à Ucrânia por atacar alvos dentro do território russo, desta vez não insistiu que Kiev demonstrasse moderação semelhante.

A cobrança pública representa uma mudança de tom em relação ao comportamento exibido por Trump durante a cúpula em Shenzhen. Na ocasião, durante reuniões bilaterais e com a participação do presidente chinês Xi Jinping, o mandatário norte-americano cumprimentou Putin dizendo “Quem é ele? É meu amigo” e apertando sua mão.

Continua após a publicidade

O gesto reacendeu, em Kiev e em diversas capitais europeias, o receio de que o ocupante do Salão Oval estivesse voltando a se aproximar de Putin. Isso porque a apreensão dos governos europeus já vinha crescendo diante de “provocações russas”, como o recente caso em que dois mísseis russos caíram em território polonês.

Negociações de paz

Detalhes sobre as negociações diplomáticas dos EUA com a Rússia foram abordados por Jared Kushner, genro de Trump e enviado especial do presidente à Rússia, juntamente com Steve Witkoff, em entrevista ao podcast alemão MD Meets na quarta-feira, 25. Na ocasião, Kushner afirmou que Putin “demonstrou moderação” ao concordar em não utilizar armas nucleares, classificando o líder russo como “um mestre da política”. Kushner também caracterizou o conflito na Ucrânia como uma “guerra indireta na qual a Europa financia e arma a Ucrânia contra a Rússia”.

Continua após a publicidade

Apesar dessa avaliação, o enviado reconheceu que o controle dos territórios reivindicados por Moscou no leste ucraniano continua sendo o principal ponto de conflito com Putin. “O que Steve e eu deduzimos, após passarmos muitas horas com o presidente Putin e a equipe russa, é que a questão territorial encontra-se, neste momento, em um impasse”, contou. “Basta um pequeno erro de cálculo para que a situação saia completamente do controle”, concluiu, referindo-se à guerra na Ucrânia.